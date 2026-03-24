Hoe Club Brugge investering (virtueel) al verdriedubbelde (en zeggen dat iedereen het over een miskoop had)

Weet u nog hoe meewarig iedereen in Nederland deed toen Club Brugge vorige zomer Carlos Forbs ging halen? Wel, er zijn er daar een paar die al heel hard hun best moeten doen hebben om het onderwerp niet meer aan te snijden. Blauw-zwart grinnikt intussen in het vuistje.

Bij Ajax konden ze eigenlijk niet snel genoeg van Forbs af, maar ze wilden er toch nog een serieuze transfersom van. Bij Club Brugge kenden ze de situatie van de Portugees echter heel goed en ze konden hem voor zes miljoen euro binnenhalen.

Forbs is een speler die veel minuten moet hebben om te renderen

Analisten en ex-voetballers vonden dat ze bij Ajax de deal van hun leven hadden gedaan, maar bij Club wisten ze wel beter. Bij de Amsterdammers viel Forbs inderdaad deels door de mand, maar dat viel ook te verklaren. Ajax gaf hem 822 minuten om zich te bewijzen in zijn eerste seizoen.

Bij Club wisten ze al dat Forbs geen speler is die moet invallen, maar wel moet groeien in een match. En vertrouwen moet krijgen. Dat kreeg hij van de eerste dag in Jan Breydel. Na vijf speeldagen stond hij in de basis om er niet meer uit te gaan.

Tegen Salzburg in de Champions League-kwalificatie liet hij heel mooie dingen zien en dat was ook wat Dévy Rigaux uit de scoutingdossiers had opgemaakt. Forbs kon immers onmogelijk de kwaliteiten zijn kwijtgeraakt die hij bij de jeugd van Manchester City liet bewonderen.

Forbs scoorde bij de beloften van Man City 26 goals en gaf 13 assists in 1 seizoen

Toen hij bij de beloften 26 goals en 13 assists in 38 matchen liet noteren, twijfelde Ajax ook niet om 14 miljoen op tafel te leggen voor hem. Maar daar gingen ze niet goed om met zijn talent. Hij kreeg een bijrol in de competitie terwijl hij in Europa wel zijn kans kreeg. Maar dan nog: het wisselde van links naar rechts en zelfs naar aanvallende middenvelder.





Bij Club was het duidelijk: Forbs werd gehaald voor de rechterkant en daar mocht hij zijn ding blijven doen. Dat maakt dat hij nu ook al 18 miljoen euro of meer waard is. Als Portugees belofteninternational en met een contract tot 2028 (met optie) zal blauw-zwart ook aan hem zwaar gaan verdienen.

In Nederland lachen er intussen wel een paar groen. Terwijl Ajax zwaar verlies op hem maakte, gaat Club er minstens het drievoudige van zijn investering uithalen. Dat is ook goed clubbeheer...