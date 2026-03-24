Hoe Club Brugge investering (virtueel) al verdriedubbelde (en zeggen dat iedereen het over een miskoop had)

Hoe Club Brugge investering (virtueel) al verdriedubbelde (en zeggen dat iedereen het over een miskoop had)
Foto: © photonews
Weet u nog hoe meewarig iedereen in Nederland deed toen Club Brugge vorige zomer Carlos Forbs ging halen? Wel, er zijn er daar een paar die al heel hard hun best moeten doen hebben om het onderwerp niet meer aan te snijden. Blauw-zwart grinnikt intussen in het vuistje.

Bij Ajax konden ze eigenlijk niet snel genoeg van Forbs af, maar ze wilden er toch nog een serieuze transfersom van. Bij Club Brugge kenden ze de situatie van de Portugees echter heel goed en ze konden hem voor zes miljoen euro binnenhalen.

Forbs is een speler die veel minuten moet hebben om te renderen

Analisten en ex-voetballers vonden dat ze bij Ajax de deal van hun leven hadden gedaan, maar bij Club wisten ze wel beter. Bij de Amsterdammers viel Forbs inderdaad deels door de mand, maar dat viel ook te verklaren. Ajax gaf hem 822 minuten om zich te bewijzen in zijn eerste seizoen.

Bij Club wisten ze al dat Forbs geen speler is die moet invallen, maar wel moet groeien in een match. En vertrouwen moet krijgen. Dat kreeg hij van de eerste dag in Jan Breydel. Na vijf speeldagen stond hij in de basis om er niet meer uit te gaan. 

Tegen Salzburg in de Champions League-kwalificatie liet hij heel mooie dingen zien en dat was ook wat Dévy Rigaux uit de scoutingdossiers had opgemaakt. Forbs kon immers onmogelijk de kwaliteiten zijn kwijtgeraakt die hij bij de jeugd van Manchester City liet bewonderen.

Forbs scoorde bij de beloften van Man City 26 goals en gaf 13 assists in 1 seizoen

Toen hij bij de beloften 26 goals en 13 assists in 38 matchen liet noteren, twijfelde Ajax ook niet om 14 miljoen op tafel te leggen voor hem. Maar daar gingen ze niet goed om met zijn talent. Hij kreeg een bijrol in de competitie terwijl hij in Europa wel zijn kans kreeg. Maar dan nog: het wisselde van links naar rechts en zelfs naar aanvallende middenvelder.

Bij Club was het duidelijk: Forbs werd gehaald voor de rechterkant en daar mocht hij zijn ding blijven doen. Dat maakt dat hij nu ook al 18 miljoen euro of meer waard is. Als Portugees belofteninternational en met een contract tot 2028 (met optie) zal blauw-zwart ook aan hem zwaar gaan verdienen.

In Nederland lachen er intussen wel een paar groen. Terwijl Ajax zwaar verlies op hem maakte, gaat Club er minstens het drievoudige van zijn investering uithalen. Dat is ook goed clubbeheer...

BREAKING: Mo Salah bevestigt dat hij vertrekt bij Liverpool FC

BREAKING: Mo Salah bevestigt dat hij vertrekt bij Liverpool FC

20:20
Een vertrek van Vincent Kompany bij Bayern München is niét ondenkbaar: 'Voor dit bedrag kan Manchester City droomopvolger van Pep Guardiola halen'

Een vertrek van Vincent Kompany bij Bayern München is niét ondenkbaar: 'Voor dit bedrag kan Manchester City droomopvolger van Pep Guardiola halen'

20:00
Beste uitploeg, maar ook 1 op 15: Leko moet bizar probleem van Club Brugge snel oplossen Analyse

Beste uitploeg, maar ook 1 op 15: Leko moet bizar probleem van Club Brugge snel oplossen

17:10
"250 beelden van de tegenstander": niet Union SG of Club Brugge is de meester van de stilstaande fases

"250 beelden van de tegenstander": niet Union SG of Club Brugge is de meester van de stilstaande fases

19:08
Eerste oefensessie is achter de rug: Ook deze Rode Duivel zien we niét op het veld

Eerste oefensessie is achter de rug: Ook deze Rode Duivel zien we niét op het veld

19:40
RSC Anderlecht opent op bezoek bij Club Brugge ... en is daar héél blij mee

RSC Anderlecht opent op bezoek bij Club Brugge ... en is daar héél blij mee

17:40
Club Brugge en Sint-Truiden doen beter dan Union: dit is ons elftal van de reguliere competitie

Club Brugge en Sint-Truiden doen beter dan Union: dit is ons elftal van de reguliere competitie

19:00
Noa Lang spreekt... op geheel eigen wijze over horrorblessure: "Op het toilet is het allesbehalve ideaal"

Noa Lang spreekt... op geheel eigen wijze over horrorblessure: "Op het toilet is het allesbehalve ideaal"

19:20
1
Beslissing BAS in Seraing - Kortrijk heeft ook gevolgen voor ... Beveren, dat niet blij is: "Grote verbazing"

Beslissing BAS in Seraing - Kortrijk heeft ook gevolgen voor ... Beveren, dat niet blij is: "Grote verbazing"

18:50
1
David Hubert (Union SG) rust niet en gaat bijleren bij absolute topper: "Benieuwd naar zijn aanpak"

David Hubert (Union SG) rust niet en gaat bijleren bij absolute topper: "Benieuwd naar zijn aanpak"

18:00
Het gaat niet goed met Johan Boskamp, iedereen maakt zich zorgen: "Enorm geschrokken" De derde helft

Het gaat niet goed met Johan Boskamp, iedereen maakt zich zorgen: "Enorm geschrokken"

18:20
Heeft KRC Genk een doelmannenprobleem? Analisten zijn zéér scherp voor Lawal én anderen

Heeft KRC Genk een doelmannenprobleem? Analisten zijn zéér scherp voor Lawal én anderen

16:30
1
Thomas Meunier op jacht naar record van grote voorbeeld? "Dan moet ik tot mijn vijftigste voetballen"

Thomas Meunier op jacht naar record van grote voorbeeld? "Dan moet ik tot mijn vijftigste voetballen"

17:20
BREAKING: Romelu Lukaku verrast en gaat niet mee naar de Verenigde Staten, KBVB reageert

BREAKING: Romelu Lukaku verrast en gaat niet mee naar de Verenigde Staten, KBVB reageert

17:00
1
Thomas Meunier terug naar Club Brugge ... of andere Belgische club? "Standard of zelfs Anderlecht ..."

Thomas Meunier terug naar Club Brugge ... of andere Belgische club? "Standard of zelfs Anderlecht ..."

15:30
2
0 op 15 tegen de top zes: Vanderbiest zegt hoe KV Mechelen uitwedstrijden moet aanpakken Reactie

0 op 15 tegen de top zes: Vanderbiest zegt hoe KV Mechelen uitwedstrijden moet aanpakken

15:15
Nieuw grootschalig corruptieschandaal schrikt voetbalwereld op

Nieuw grootschalig corruptieschandaal schrikt voetbalwereld op

16:00
📷 Grote verrassing? Hans Vanaken dan toch in Tubeke!

📷 Grote verrassing? Hans Vanaken dan toch in Tubeke!

13:30
Topclubs keren hun kar: Anderlecht, Genk, Union... willen competitieformat terug veranderen

Topclubs keren hun kar: Anderlecht, Genk, Union... willen competitieformat terug veranderen

14:40
3
Zeno Debast spreekt na maanden blessureleed en is vol lof voor speler Anderlecht

Zeno Debast spreekt na maanden blessureleed en is vol lof voor speler Anderlecht

15:00
Alle ballen op de bekerfinale voor Anderlecht? CEO Bornauw zet de boel op scherp

Alle ballen op de bekerfinale voor Anderlecht? CEO Bornauw zet de boel op scherp

14:20
Club Brugge-CEO Bob Madou legt druk op Leko en zijn spelers: "Dat was vorig seizoen zo en verandert niet"

Club Brugge-CEO Bob Madou legt druk op Leko en zijn spelers: "Dat was vorig seizoen zo en verandert niet"

10:00
4
Steven Defour laat zich uit over de titelkansen van STVV: "Dat moet het doel zijn"

Steven Defour laat zich uit over de titelkansen van STVV: "Dat moet het doel zijn"

13:45
WK 2026: Testaankoop is het beu en stapt naar de Europese Commissie

WK 2026: Testaankoop is het beu en stapt naar de Europese Commissie

14:00
1
Vanhaezebrouck vindt het doodzonde: "Beste speler van de competitie samen met Tzolis"

Vanhaezebrouck vindt het doodzonde: "Beste speler van de competitie samen met Tzolis"

13:00
Geen Coucke tegen Cercle Brugge in Lotto Park: is hij nog met de club begaan? Bornauw reageert

Geen Coucke tegen Cercle Brugge in Lotto Park: is hij nog met de club begaan? Bornauw reageert

12:40
1
Is er op 12 april al helemaal niets meer om voor te spelen voor vier clubs in ons land?

Is er op 12 april al helemaal niets meer om voor te spelen voor vier clubs in ons land?

12:30
1
Barcelona richt zich op een voormalig (?) toptarget van Club Brugge: speler kan zijn ogen niet geloven

Barcelona richt zich op een voormalig (?) toptarget van Club Brugge: speler kan zijn ogen niet geloven

11:20
Vanhaezebrouck begrijpt beslissing van Anderlecht nog steeds niet: "Niet de eerste verkeerde inschatting"

Vanhaezebrouck begrijpt beslissing van Anderlecht nog steeds niet: "Niet de eerste verkeerde inschatting"

12:00
Club, Union SG, Anderlecht en KAA Gent azen op doelman: dit heeft hij te zeggen over komende mercato

Club, Union SG, Anderlecht en KAA Gent azen op doelman: dit heeft hij te zeggen over komende mercato

11:30
1
Het plan B van Anderlecht heeft maar één naam en dat is zorgwekkend: zonder hem wordt het moeilijk Analyse

Het plan B van Anderlecht heeft maar één naam en dat is zorgwekkend: zonder hem wordt het moeilijk

11:40
7
Ondanks 45 miljoen euro: Rode Duivel in vieze papieren en moet al vertrekken

Ondanks 45 miljoen euro: Rode Duivel in vieze papieren en moet al vertrekken

12:20
4
Standard lijkt prijs te hebben: transfervrije en veel gesolliciteerde spits naar Sclessin

Standard lijkt prijs te hebben: transfervrije en veel gesolliciteerde spits naar Sclessin

11:00
1
Ik dacht dat ik een hartaanval kreeg": Alderweireld openhartig over moeilijke periode bij Antwerp

Ik dacht dat ik een hartaanval kreeg": Alderweireld openhartig over moeilijke periode bij Antwerp

10:30
Gaat Club Brugge shoppen bij KV Mechelen? Interesse is er al sinds januari

Gaat Club Brugge shoppen bij KV Mechelen? Interesse is er al sinds januari

07:20
8
Zware kritiek op selecties De Cat en Godts voor Rode Duivels: "Welk signaal geef je dan?"

Zware kritiek op selecties De Cat en Godts voor Rode Duivels: "Welk signaal geef je dan?"

09:30
4

Jupiler Pro League

 Speeldag 30
Anderlecht Anderlecht 2-3 Cercle Brugge Cercle Brugge
FCV Dender EH FCV Dender EH 1-3 KAA Gent KAA Gent
Zulte Waregem Zulte Waregem 1-0 Charleroi Charleroi
Standard Standard 0-0 Westerlo Westerlo
La Louvière La Louvière 5-5 KRC Genk KRC Genk
OH Leuven OH Leuven 1-0 Antwerp Antwerp
Club Brugge Club Brugge 4-1 KV Mechelen KV Mechelen
STVV STVV 1-3 Union SG Union SG

