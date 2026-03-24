Beste uitploeg, maar ook 1 op 15: Leko moet bizar probleem van Club Brugge snel oplossen

Club Brugge pakte in de reguliere competitie de meeste punten op verplaatsing. Maar net tegen de ploegen uit de top zes is het rapport van blauw-zwart dramatisch.

Met 63 op 90 punten heeft Club Brugge de reguliere competitie afgesloten met een rapport van 70%. In de laatste drie seizoenen, sinds er opnieuw zestien ploegen en dertig speeldagen zijn, haalde blauw-zwart nu de meeste punten.

Club Brugge is de beste ploeg op verplaatsing

Dat is op zich al belangrijk met het oog op volgend seizoen, dan zijn er gewoon weer 34 speeldagen zonder play-offs. Die zijn er dit seizoen dus wel nog en daarin zal Club het toch beter moeten doen in de uitwedstrijden.

En dat is op zich vreemd, want Club sloot de reguliere competitie af als beste uitploeg met 28 punten. Tegen de nummer zeven tot zestien pakte blauw-zwart maar liefst 27 op 30, enkel op bezoek bij La Louvière verloor Club.

Slechts op 1 op 15 op bezoek bij de top zes

Het rapport tegen de ploegen in de top zes is echter dramatisch met 1 op 15. Club pakte enkel een punt op het veld van KAA Gent. Op bezoek bij Union, STVV, Anderlecht en KV Mechelen ging blauw-zwart de boot in. In de thuiswedstrijden pakte Club dan weer wel 13 op 15.



Dat probleem op verplaatsing zal ook snel moeten worden opgelost, want in de eerste zes wedstrijden van de play-offs gaat Club op bezoek bij STVV, Union, KAA Gent en Anderlecht. Ivan Leko weet wat hem te doen staat.