David Hubert (Union SG) rust niet en gaat bijleren bij absolute topper: "Benieuwd naar zijn aanpak"

David Hubert (Union SG) rust niet en gaat bijleren bij absolute topper: "Benieuwd naar zijn aanpak"
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Geen rust voor David Hubert: amper is de reguliere competitie voorbij of de trainer van Union Saint-Gilloise trekt al naar Nederland. In het kader van zijn UEFA Pro-opleiding gaat hij er de trainingsmethodes van Peter Bosz bestuderen.

Union Saint-Gilloise sloot de klassieke fase op de best mogelijke manier af: met een ruime zege op het veld van STVV, een van de belangrijkste concurrenten van de regerende kampioen in de komende play-offs.

David Hubert trekt (eventjes) naar Nederland

Tijd om nu even te ontspannen voor David Hubert? Niet echt. Na de wedstrijd liet de Union-trainer namelijk weten dat hij meteen zou beginnen aan een verplichte opdracht in het kader van zijn opleiding voor het UEFA Pro-trainersdiploma.

"In het kader van mijn Pro-licentie moest ik naar een buitenlandse club en mijn keuze is gevallen op het PSV Eindhoven van Peter Bosz", legt David Hubert uit in verklaringen die werden overgenomen door Het Laatste Nieuws. Die trip had al op zondag kunnen doorgaan, maar werd met een dag uitgesteld.

David Hubert staat te popelen om Peter Bosz aan het werk te zien

En die had zelfs nog wat langer kunnen worden uitgesteld als PSV Eindhoven, wat mogelijk was, zondag al tot kampioen was gekroond. "Het eerste wat ik na onze match deed, was hun resultaat checken. Want ik denk niet dat er meteen een training zou zijn geweest in de nasleep van een titelviering", glimlachte Hubert.


"Ik kan niet wachten om erheen te gaan. Peter Bosz is echt een inspiratie voor mij, vooral door zijn manier van spelen. En Eindhoven is niet te ver van huis, wat handig is in deze drukke weken", besluit hij. "Ik ben benieuwd naar zijn aanpak."

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Nederlandse Eredivisie
Nederlandse Eredivisie Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
PSV
Union SG
David Hubert
Peter Bosz

Meer nieuws

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 30
Anderlecht Anderlecht 2-3 Cercle Brugge Cercle Brugge
FCV Dender EH FCV Dender EH 1-3 KAA Gent KAA Gent
Zulte Waregem Zulte Waregem 1-0 Charleroi Charleroi
Standard Standard 0-0 Westerlo Westerlo
La Louvière La Louvière 5-5 KRC Genk KRC Genk
OH Leuven OH Leuven 1-0 Antwerp Antwerp
Club Brugge Club Brugge 4-1 KV Mechelen KV Mechelen
STVV STVV 1-3 Union SG Union SG

Nieuwste reacties

Michy DC Michy DC over Topclubs keren hun kar: Anderlecht, Genk, Union... willen competitieformat terug veranderen Dostojewski Dostojewski over Beslissing BAS in Seraing - Kortrijk heeft ook gevolgen voor ... Beveren, dat niet blij is: "Grote verbazing" FCB vo altijd FCB vo altijd over Noa Lang spreekt... op geheel eigen wijze over horrorblessure: "Op het toilet is het allesbehalve ideaal" BlueWhiteSky BlueWhiteSky over Analisten unisono scherp voor KAA Gent Straffe Straffe over Anderlecht, Club Brugge, STVV... "Maar wij krijgen geen aandacht, het gaat altijd over anderen" Raymond Goethals! Raymond Goethals! over WK 2026: Testaankoop is het beu en stapt naar de Europese Commissie Raymond Goethals! Raymond Goethals! over Rudi Garcia maakt Rode Duivel af: "Meer in de lappenmand dan op het veld" Boktor Boktor over Vanhaezebrouck kiest onverwachte naam als verrassende doelman van het jaar GenksGeweld GenksGeweld over Heeft KRC Genk een doelmannenprobleem? Analisten zijn zéér scherp voor Lawal én anderen Stefaan_82 Stefaan_82 over Nogmaals treurnis over afschaffing play-offs volgend seizoen: "Zonde en kortzichtig" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved