David Hubert (Union SG) rust niet en gaat bijleren bij absolute topper: "Benieuwd naar zijn aanpak"

Geen rust voor David Hubert: amper is de reguliere competitie voorbij of de trainer van Union Saint-Gilloise trekt al naar Nederland. In het kader van zijn UEFA Pro-opleiding gaat hij er de trainingsmethodes van Peter Bosz bestuderen.

Union Saint-Gilloise sloot de klassieke fase op de best mogelijke manier af: met een ruime zege op het veld van STVV, een van de belangrijkste concurrenten van de regerende kampioen in de komende play-offs.

David Hubert trekt (eventjes) naar Nederland

Tijd om nu even te ontspannen voor David Hubert? Niet echt. Na de wedstrijd liet de Union-trainer namelijk weten dat hij meteen zou beginnen aan een verplichte opdracht in het kader van zijn opleiding voor het UEFA Pro-trainersdiploma.

"In het kader van mijn Pro-licentie moest ik naar een buitenlandse club en mijn keuze is gevallen op het PSV Eindhoven van Peter Bosz", legt David Hubert uit in verklaringen die werden overgenomen door Het Laatste Nieuws. Die trip had al op zondag kunnen doorgaan, maar werd met een dag uitgesteld.

David Hubert staat te popelen om Peter Bosz aan het werk te zien

En die had zelfs nog wat langer kunnen worden uitgesteld als PSV Eindhoven, wat mogelijk was, zondag al tot kampioen was gekroond. "Het eerste wat ik na onze match deed, was hun resultaat checken. Want ik denk niet dat er meteen een training zou zijn geweest in de nasleep van een titelviering", glimlachte Hubert.



"Ik kan niet wachten om erheen te gaan. Peter Bosz is echt een inspiratie voor mij, vooral door zijn manier van spelen. En Eindhoven is niet te ver van huis, wat handig is in deze drukke weken", besluit hij. "Ik ben benieuwd naar zijn aanpak."