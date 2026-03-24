Topclubs keren hun kar: Anderlecht, Genk, Union... willen competitieformat terug veranderen

Toen werd beslist om vanaf volgend seizoen over te schakelen naar een competitie met achttien clubs zonder play-offs. In ruil daarvoor werd ook de verankering van beloftenploegen in 1B goedgekeurd, een compromis waar meerdere clubs zich toen in konden vinden.

Volgende week staat er opnieuw een cruciale vergadering van de Pro League op de agenda. Het competitieformat blijft een heet hangijzer, want het systeem dat vorig jaar werd goedgekeurd, ligt alweer onder vuur.

Genk heeft kar gekeerd

Opvallend is echter dat sommige ploegen nu willen terugkomen op die beslissing. Genk wordt daarbij expliciet genoemd als een club die destijds voor het nieuwe format stemde, maar nu opnieuw pleit voor een systeem mét play-offs.

Ook Union SG en Anderlecht zijn voorstander van een systeem met play-offs. Zij waren al geen voorstander van de afschaffing vorig jaar, maar moesten toch plooien omdat er voor geen ander format een meerderheid werd gevonden.

Op de agenda van de Pro League-vergadering staat het in ieder geval hoog. Er moet immers ook rekening gehouden worden met de mogelijkheid dat de quota in de Challenger Pro League van de beloftenteams nog wordt afgeschaft.

Play-offs weer ingevoerd?

Voorlopig is het nog steeds de bedoeling dat het format met achttien ploegen zonder play-offs wordt ingevoerd vanaf volgend seizoen. Dat zou betekenen dat de klassieke nacompetitie, die jarenlang voor spanning zorgde, tijdelijk verdwijnt uit de Jupiler Pro League.



Toch is het laatste woord duidelijk nog niet gezegd. Met de komende vergadering in aantocht lijkt een nieuwe wending niet uitgesloten, waardoor er opnieuw onzekerheid ontstaat over hoe de Belgische competitie er volgend seizoen of het seizoen nadien effectief zal uitzien.