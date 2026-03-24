Heeft KRC Genk een doelmannenprobleem? Analisten zijn zéér scherp voor Lawal én anderen

Heeft KRC Genk een doelmannenprobleem? De voorbije weken maakte miljoenenaanwinst Tobias Lawal alvast geen bijster goede indruk. En dus is de vraag wat er gaat gebeuren in de play-offs. Mag een jonkie zich stilaan klaar houden?

Hier en daar wordt Lucca Brughmans al geopperd als jonge doelman om een kans te gaan geven in de Europe Play-offs. Al hebben ze bij Genk natuurlijk weinig foutenmarge én is Lawal gehaald met de nodige miljoenen.

KRC Genk heel wisselvallig achteraan

Steven Defour begrijpt in ieder geval dat er naar Tobias Lawal wordt gekeken. “Het is niet de eerste keer dat hij in de fout gaat. Eigenlijk heeft Genk al het hele seizoen een keepersprobleem", klonk het eerder al in zijn analyse.

"Ik vind Lawal zeker niet de meest betrouwbare doelman", pikte ook Franky Van der Elst in tijdens Een-Tweetje. "Absoluut niet. Maar het probleem van Genk is meer dan Lawal alleen geweest, vind ik. Iedereen heeft zijn fouten gemaakt achteraan."

Iedereen kijkt naar Lawal, maar ...

"El Ouahdi misschien wat minder, ook al is hij verdedigend ook niet de beste. Het is een gedeelde verantwoordelijkheid dat ze niet in de Champions' Play-offs zitten. Ik heb heel lang gedacht dat het puur op talent wel zou lukken om play-off 1 te halen."


"Het is gewoon te wisselvallig, te broos. Ik vind ze te zwak op voorzetten vanop de flank. Er wordt maar zelden goed op verdedigd en er is te veel risico in het uitvoetballen." Woorden die ook aansluiten bij wat Nicky Hayen zei na de laatste wedstrijd.

Beste uitploeg, maar ook 1 op 15: Leko moet bizar probleem van Club Brugge snel oplossen Analyse

Beste uitploeg, maar ook 1 op 15: Leko moet bizar probleem van Club Brugge snel oplossen

17:10
BREAKING: Romelu Lukaku verrast en gaat niet meer de Verenigde Staten, KBVB reageert

BREAKING: Romelu Lukaku verrast en gaat niet meer de Verenigde Staten, KBVB reageert

17:00
Vanhaezebrouck vindt het doodzonde: "Beste speler van de competitie samen met Tzolis"

Vanhaezebrouck vindt het doodzonde: "Beste speler van de competitie samen met Tzolis"

13:00
0 op 15 tegen de top zes: Vanderbiest zegt hoe KV Mechelen uitwedstrijden moet aanpakken Reactie

0 op 15 tegen de top zes: Vanderbiest zegt hoe KV Mechelen uitwedstrijden moet aanpakken

15:15
Nieuw grootschalig corruptieschandaal schrikt voetbalwereld op

Nieuw grootschalig corruptieschandaal schrikt voetbalwereld op

16:00
Thomas Meunier terug naar Club Brugge ... of andere Belgische club? "Standard of zelfs Anderlecht ..."

Thomas Meunier terug naar Club Brugge ... of andere Belgische club? "Standard of zelfs Anderlecht ..."

15:30
2
Topclubs keren hun kar: Anderlecht, Genk, Union... willen competitieformat terug veranderen

Topclubs keren hun kar: Anderlecht, Genk, Union... willen competitieformat terug veranderen

14:40
Zeno Debast spreekt na maanden blessureleed en is vol lof voor speler Anderlecht

Zeno Debast spreekt na maanden blessureleed en is vol lof voor speler Anderlecht

15:00
Alle ballen op de bekerfinale voor Anderlecht? CEO Bornauw zet de boel op scherp

Alle ballen op de bekerfinale voor Anderlecht? CEO Bornauw zet de boel op scherp

14:20
Steven Defour laat zich uit over de titelkansen van STVV: "Dat moet het doel zijn"

Steven Defour laat zich uit over de titelkansen van STVV: "Dat moet het doel zijn"

13:45
WK 2026: Testaankoop is het beu en stapt naar de Europese Commissie

WK 2026: Testaankoop is het beu en stapt naar de Europese Commissie

14:00
📷 Grote verrassing? Hans Vanaken dan toch in Tubeke!

📷 Grote verrassing? Hans Vanaken dan toch in Tubeke!

13:30
Geen Coucke tegen Cercle Brugge in Lotto Park: is hij nog met de club begaan? Bornauw reageert

Geen Coucke tegen Cercle Brugge in Lotto Park: is hij nog met de club begaan? Bornauw reageert

12:40
1
Is er op 12 april al helemaal niets meer om voor te spelen voor vier clubs in ons land?

Is er op 12 april al helemaal niets meer om voor te spelen voor vier clubs in ons land?

12:30
1
Vanhaezebrouck begrijpt beslissing van Anderlecht nog steeds niet: "Niet de eerste verkeerde inschatting"

Vanhaezebrouck begrijpt beslissing van Anderlecht nog steeds niet: "Niet de eerste verkeerde inschatting"

12:00
Het plan B van Anderlecht heeft maar één naam en dat is zorgwekkend: zonder hem wordt het moeilijk Analyse

Het plan B van Anderlecht heeft maar één naam en dat is zorgwekkend: zonder hem wordt het moeilijk

11:40
7
Ondanks 45 miljoen euro: Rode Duivel in vieze papieren en moet al vertrekken

Ondanks 45 miljoen euro: Rode Duivel in vieze papieren en moet al vertrekken

12:20
4
Club, Union SG, Anderlecht en KAA Gent azen op doelman: dit heeft hij te zeggen over komende mercato

Club, Union SG, Anderlecht en KAA Gent azen op doelman: dit heeft hij te zeggen over komende mercato

11:30
1
Standard lijkt prijs te hebben: transfervrije en veel gesolliciteerde spits naar Sclessin

Standard lijkt prijs te hebben: transfervrije en veel gesolliciteerde spits naar Sclessin

11:00
1
Barcelona richt zich op een voormalig (?) toptarget van Club Brugge: speler kan zijn ogen niet geloven

Barcelona richt zich op een voormalig (?) toptarget van Club Brugge: speler kan zijn ogen niet geloven

11:20
Ik dacht dat ik een hartaanval kreeg": Alderweireld openhartig over moeilijke periode bij Antwerp

Ik dacht dat ik een hartaanval kreeg": Alderweireld openhartig over moeilijke periode bij Antwerp

10:30
Club Brugge-CEO Bob Madou legt druk op Leko en zijn spelers: "Dat was vorig seizoen zo en verandert niet"

Club Brugge-CEO Bob Madou legt druk op Leko en zijn spelers: "Dat was vorig seizoen zo en verandert niet"

10:00
4
Zware kritiek op selecties De Cat en Godts voor Rode Duivels: "Welk signaal geef je dan?"

Zware kritiek op selecties De Cat en Godts voor Rode Duivels: "Welk signaal geef je dan?"

09:30
4
Degryse snoeihard voor KRC Genk: "Een statistiek voor een playdownploeg"

Degryse snoeihard voor KRC Genk: "Een statistiek voor een playdownploeg"

07:00
Rood voor Zeno Van Den Bosch: scheidsrechtersbaas Jonathan Lardot velt zijn oordeel

Rood voor Zeno Van Den Bosch: scheidsrechtersbaas Jonathan Lardot velt zijn oordeel

09:00
Anderlecht-nieuwkomers Saliba, Llansana, Cvetkovic... mogen stevige sommen bijschrijven op hun bankrekening

Anderlecht-nieuwkomers Saliba, Llansana, Cvetkovic... mogen stevige sommen bijschrijven op hun bankrekening

08:40
2
Standard blikt al vooruit naar de zomermercato: "Een spits? Dat zien we in september"

Standard blikt al vooruit naar de zomermercato: "Een spits? Dat zien we in september"

08:20
2
Wanneer zal Anderlecht een nieuw sportief directeur hebben? CEO Kenneth Bornauw geeft het antwoord

Wanneer zal Anderlecht een nieuw sportief directeur hebben? CEO Kenneth Bornauw geeft het antwoord

08:00
Stevige tegenslag voor KV Mechelen: sterkhouder (normaal gezien) zes weken out

Stevige tegenslag voor KV Mechelen: sterkhouder (normaal gezien) zes weken out

07:40
2
Gaat Club Brugge shoppen bij KV Mechelen? Interesse is er al sinds januari

Gaat Club Brugge shoppen bij KV Mechelen? Interesse is er al sinds januari

07:20
8
"Niet zo happig": speelt Antwerp transferdoelwit uit Jupiler Pro League kwijt?

"Niet zo happig": speelt Antwerp transferdoelwit uit Jupiler Pro League kwijt?

06:30
1
"Wil ik hier nog een jaar langer tussenlopen?" Vandenbempt kruipt in de huid van De Cat

"Wil ik hier nog een jaar langer tussenlopen?" Vandenbempt kruipt in de huid van De Cat

22:30
Jan Vertonghen met de Rode Duivels naar de Verenigde Staten? De beslissing is gevallen

Jan Vertonghen met de Rode Duivels naar de Verenigde Staten? De beslissing is gevallen

23:00
Weeral een nachtmerrie in de Europe Play-offs? Al 30 (!) matchen niet meer gewonnen

Weeral een nachtmerrie in de Europe Play-offs? Al 30 (!) matchen niet meer gewonnen

22:00
10
Steven Defour keihard voor Genk en geeft Hayen raad om minstens één positie te wijzigen

Steven Defour keihard voor Genk en geeft Hayen raad om minstens één positie te wijzigen

21:00
"Anders moet je van beroep veranderen": Wilmots verschroeiend hard voor spelers van Standard

"Anders moet je van beroep veranderen": Wilmots verschroeiend hard voor spelers van Standard

21:40
1

Jupiler Pro League

 Speeldag 30
Anderlecht Anderlecht 2-3 Cercle Brugge Cercle Brugge
FCV Dender EH FCV Dender EH 1-3 KAA Gent KAA Gent
Zulte Waregem Zulte Waregem 1-0 Charleroi Charleroi
Standard Standard 0-0 Westerlo Westerlo
La Louvière La Louvière 5-5 KRC Genk KRC Genk
OH Leuven OH Leuven 1-0 Antwerp Antwerp
Club Brugge Club Brugge 4-1 KV Mechelen KV Mechelen
STVV STVV 1-3 Union SG Union SG

Dirk1897 Dirk1897 over Anderlecht, Club Brugge, STVV... "Maar wij krijgen geen aandacht, het gaat altijd over anderen" cartman_96 cartman_96 over Het plan B van Anderlecht heeft maar één naam en dat is zorgwekkend: zonder hem wordt het moeilijk Pierrebourgeois Pierrebourgeois over Ondanks 45 miljoen euro: Rode Duivel in vieze papieren en moet al vertrekken Standard 2.0 Standard 2.0 over Thomas Meunier terug naar Club Brugge ... of andere Belgische club? "Standard of zelfs Anderlecht ..." Demogorgon Demogorgon over Geen Coucke tegen Cercle Brugge in Lotto Park: is hij nog met de club begaan? Bornauw reageert Bandencentrale Luyckx Bandencentrale Luyckx over Club, Union SG, Anderlecht en KAA Gent azen op doelman: dit heeft hij te zeggen over komende mercato Sheltie963 Sheltie963 over Is er op 12 april al helemaal niets meer om voor te spelen voor vier clubs in ons land? Sheltie963 Sheltie963 over Nogmaals treurnis over afschaffing play-offs volgend seizoen: "Zonde en kortzichtig" pief pief over Club Brugge-CEO Bob Madou legt druk op Leko en zijn spelers: "Dat was vorig seizoen zo en verandert niet" De nonkel ASC MET De nonkel ASC MET over Toch nog wat heuglijk nieuws in de Antwerp-familie Kantine
