Heeft KRC Genk een doelmannenprobleem? Analisten zijn zéér scherp voor Lawal én anderen

Heeft KRC Genk een doelmannenprobleem? De voorbije weken maakte miljoenenaanwinst Tobias Lawal alvast geen bijster goede indruk. En dus is de vraag wat er gaat gebeuren in de play-offs. Mag een jonkie zich stilaan klaar houden?

Hier en daar wordt Lucca Brughmans al geopperd als jonge doelman om een kans te gaan geven in de Europe Play-offs. Al hebben ze bij Genk natuurlijk weinig foutenmarge én is Lawal gehaald met de nodige miljoenen.

KRC Genk heel wisselvallig achteraan

Steven Defour begrijpt in ieder geval dat er naar Tobias Lawal wordt gekeken. “Het is niet de eerste keer dat hij in de fout gaat. Eigenlijk heeft Genk al het hele seizoen een keepersprobleem", klonk het eerder al in zijn analyse.

"Ik vind Lawal zeker niet de meest betrouwbare doelman", pikte ook Franky Van der Elst in tijdens Een-Tweetje. "Absoluut niet. Maar het probleem van Genk is meer dan Lawal alleen geweest, vind ik. Iedereen heeft zijn fouten gemaakt achteraan."

Iedereen kijkt naar Lawal, maar ...

"El Ouahdi misschien wat minder, ook al is hij verdedigend ook niet de beste. Het is een gedeelde verantwoordelijkheid dat ze niet in de Champions' Play-offs zitten. Ik heb heel lang gedacht dat het puur op talent wel zou lukken om play-off 1 te halen."



"Het is gewoon te wisselvallig, te broos. Ik vind ze te zwak op voorzetten vanop de flank. Er wordt maar zelden goed op verdedigd en er is te veel risico in het uitvoetballen." Woorden die ook aansluiten bij wat Nicky Hayen zei na de laatste wedstrijd.