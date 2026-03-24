Nieuw grootschalig corruptieschandaal schrikt voetbalwereld op

In ons land ligt Operatie Propere Handen zo stilaan achter ons, maar in andere landen breken te pas en vooral te onpas nog steeds schandalen uit. Deze keer is het aan Tsjechië om door het slijk te gaan.

Na het schandaal in ons land was er de voorbije jaren vooral veel te doen om de Turkse competitie, maar nu is er een nieuw schandaal opgedoken. En het is er andermaal eentje van toch wel een serieuze omvang te noemen.

Grootschalig onderzoek in Tsjechië

Er wordt volgens Isport.cz gesproken van de grootste politieoperatie in de geschiedenis van het Tsjechische voetbal. Tientallen mensen zijn aangehouden in de zaak rond een groot onderzoek naar corruptie bij wedstrijden in Tsjechië.

Het betreft de Eerste Liga, de lagere competities en zelfs de jeugd. Het gaat om corruptie bij wedstrijden in verband met weddenschappen en in sommige gevallen om het beïnvloeden van de uitslagen. Een van de verdachten is de burgemeester van Karviná, Jan Wolf.

"Gokmaffia weren", geeft voorzitter David Trunda aan

Ook scheidsrechters uit de professionele gelederen en een speler uit de Eerste Liga zijn betrokken. De ethische commissie van de FAČR heeft al een lijst gepubliceerd met 47 tuchtprocedures die zijn opgestart door hen.



Voorzitter David Trunda van de Tsjechische voetbalbond heeft al van zich laten horen. "Ik doe er alles aan om de gokmaffia uit de Tsjechische sport te weren", klonk het. De komende uren en dagen mogelijk meer nieuws in deze zaak ...