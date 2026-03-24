Een vertrek van Vincent Kompany bij Bayern München is niét ondenkbaar: 'Voor dit bedrag kan Manchester City droomopvolger van Pep Guardiola halen'

Manchester City is op zoek naar een opvolger voor Pep Guardiola. De naam van Vincent Kompany blijft opduiken. Maar kan de Engelse topclub onze landgenoot wegplukken bij Bayern München?

Pep Guardiola heeft zelf beslist om er na dit seizoen de brui aan te geven. De coach van Manchester City heeft een contract tot medio 2027, maar wil The Citizens voorzien van een frisse wind.

Heeft Guardiola zijn eigen opvolger aangeduid? We schreven eerder al dat Enzo Maresca zo goed als zeker de coach zal worden die de erfenis van Guardiola moet bewaken.

Is Vincent Kompany nog steeds een optie voor Manchester City?

Toch blijft ook de naam van Vincent Kompany opduiken. Onze landgenoot doet het uitstekend bij Bayern München én is als voormalig aanvoerder én clubicoon van Manchester City een gedroomde coach voor The Citizens.

Volgens de Engelse media is een vertrek van The Prince in Beieren niét ondenkbaar. Meer zelfs: Kompany kan in München worden weggekocht voor iets meer dan elf miljoen euro.

Wil Vincent Kompany zelf de sprong naar Manchester City wagen?



Dé vraag is echter: wil Kompany Bayern München verlaten om terug te keren naar het Etihad Stadium? Het is niet ondenkbaar dat de trein in de toekomst nog een keer zal passeren. En in Beieren kan onze landgenoot ondertussen alles winnen wat er te winnen valt. Tenzij hij dat dit seizoen al gaat doen...