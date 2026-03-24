BREAKING: Romelu Lukaku verrast en gaat niet meer de Verenigde Staten, KBVB reageert

Romelu Lukaku leek klaar om opnieuw te knallen bij de Rode Duivels. In de laatste rechte lijn richting het WK in de Verenigde Staten, Mexico en Canada waren de matchen tegen twee van de thuislanden ook van groot belang.

Tegen de Verenigde Staten en Mexico konden de Rode Duivels al eens kennismaken met de Verenigde Staten, hun basiskamp en de omstandigheden richting het WK van komende zomer. Iedereen op post dus deze week?

Romelu Lukaku gaat niet meer naar de USA

Thibaut Courtois, Hans Vanaken en Leandro Trossard vielen eerder al af voor de trip naar de Verenigde Staten. En nu haakt ook Romelu Lukaku af. Hij wil zich vooral gaan focussen op extra arbeid bij zijn club in Italië.

Romelu Lukaku will not take part in the upcoming Red Devils friendlies in the US against the United States and Mexico.



Romelu has chosen to focus on training to further optimize his physical condition. The KBVB respects his decision and wishes him the best of luck. — Belgian Red Devils (@BelRedDevils) March 24, 2026

"Romelu Lukaku niet in selectie voor interlands tegen VS en Mexico. De Koninklijke Belgische Voetbalbond bevestigt dat Romelu Lukaku niet zal deelnemen aan de komende voorbereidingswedstrijden van de Rode Duivels in de Verenigde Staten, tegen de Verenigde Staten en Mexico."

KBVB respecteert de beslissing van Romelu Lukaku

"Romelu verkiest om de komende periode te trainen met als doel zijn fysieke paraatheid verder te optimaliseren De KBVB respecteert deze beslissing en wenst Romelu hierbij alle succes toe", aldus de Belgische voetbalbond in een persbericht.



Of de Belgische nationale ploeg door alle afzeggingen nu wel nog een of meerdere vervangers gaat oproepen? Dat zal de komende uren nog moeten blijken, want de vlucht naar de Verenigde Staten zal er snel zijn.