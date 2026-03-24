Club Brugge en Sint-Truiden doen beter dan Union: dit is ons elftal van de reguliere competitie

Club Brugge en Sint-Truiden doen beter dan Union: dit is ons elftal van de reguliere competitie
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Na 30 speeldagen is het tijd om ons elftal van de klassieke fase te verkiezen. Als we kijken naar de spelers die het vaakst in ons Elftal van de Week stonden, zijn er uiteindelijk weinig verrassingen... of toch?

Doelman

We kunnen niet ontkennen dat het - zeker in de reguliere fase - geen topseizoen was voor de doelmannen. Velen kenden momenten van klasse, maar heel weinig keepers waren week na week onberispelijk. Bijna iedereen ging wel eens in de fout.

De keuze voor doelman van de reguliere fase ging uiteindelijk tussen twee namen: Marcos Peano, wellicht de keeper die over het hele seizoen gezien de minste fouten maakte, en Nacho Miras. Uiteindelijk kreeg de Maneblusser onze voorkeur, vooral door zijn aandeel in de historische top 6-notering van Malinwa.

Verdedigers

Zijn seizoen was sober en bleef misschien wat onder de radar, maar hij was doorheen de speeldagen wel de centrale verdediger die het vaakst opdook in onze elftallen van de week: Brandon Mechele hoort dus thuis in ons team van de reguliere fase. Vier goals, maar één wedstrijd gemist: Mechele is op zijn 33ste nog altijd een vaste waarde in onze Jupiler Pro League.

Naast hem hadden we bijna een andere Mechelaar gezet: Redouane Halhal speelde een seizoen van zeer hoog niveau en zou komende zomer best een stap hogerop kunnen verdienen. Maar de defensie van Union was dit seizoen hét sterke punt van de leider, en dan móést Kevin MacAllister erbij zijn.

Geen speler uit de top-6 dan weer op onze flanken. Op rechts staat met afstand de beste back van België: Zakaria El Ouahdi, die doorheen het seizoen bijna niet uit onze teams verdween en in de competitie afklokte op 7 doelpunten. Aan de andere kant bevestigde Nazinho dat hij wellicht niet veel langer bij Cercle Brugge zal blijven, ook hij met knappe cijfers.

Middenvelders

Terug naar de top-6: ook hier weinig verrassingen. Hans Vanaken was opnieuw een echte baas in onze D1A en miste pas op de laatste speeldag zijn eerste minuten. Statistisch was het één van zijn mindere seizoenen in lange tijd, en toch blijft Vanaken een klasse apart.

Naast hem waren er heel wat kandidaten. We twijfelden om Sami Lahssaini te belonen voor zijn monsterseizoen bij RAAL, of Parfait Guiagon voor zijn rol als X-factor bij Charleroi. Maar de selectie van Nathan De Cat en vooral hoe vroeg hij al op een hoog niveau presteerde, doen ons hem in de basis zetten. En om het middenveld te vervolledigen: wie anders dan de exceptionele Ryotaro Ito, de offensieve motor van STVV?

Aanvallers

De derde en laatste Bruggeling in onze elf, en eigenlijk onmisbaar omdat hij misschien wel dé beste speler in de Pro League was dit seizoen: Christos Tzolis, met 9 goals en 13 assists. De Griek zat héél dicht bij de Gouden Schoen en schakelde nog een versnelling hoger. Als Club kampioen wordt, dan is daar weinig twijfel over: dat is omdat Tzolis op dit elan bleef doorgaan.

Aan de andere kant staat een speler van wie we verwachten dat hij ook één van de duurste uitgaande transfers uit de JPL-geschiedenis kan worden: Konstantinos Karetsas. Genk haalde de top-6 niet, maar levert toch twee spelers voor het elftal van de reguliere fase (terwijl Gent er geen enkele heeft!)—een bewijs van hoe zonde deze mislukking is. Met 11 assists en heel wat briljante prestaties was Karetsas één van de parels van onze D1A dit seizoen.

Als 2025-2026 voorlopig niet het seizoen van de doelmannen was, dan ook niet dat van de spitsen. Zo ver zelfs dat Thorgan Hazard als valse 9 een optie had kunnen zijn, maar de cijfers van de Anderlechtenaar zijn wat vertekend. Daarom kiezen we voor een tweede Kanarie: Keisuke Goto, goed voor 11 goals én 5 assists. De Japanner zakte, net als heel STVV, wat weg richting seizoenseinde, maar was waarschijnlijk de beste aanvaller in de Pro League dit seizoen.

De elf:

Bank: Peano - Halhal - Burgess - Seys - Lahssaini - Guiagon - Kadri - Erenbjerg - Kanga - Van Brederode

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
Club Brugge
Keisuke Goto
Ryotaro Ito
Christos Tzolis

Topclubs keren hun kar: Anderlecht, Genk, Union... willen competitieformat terug veranderen

Topclubs keren hun kar: Anderlecht, Genk, Union... willen competitieformat terug veranderen

14:40
3
"250 beelden van de tegenstander": niet Union SG of Club Brugge is de meester van de stilstaande fases

"250 beelden van de tegenstander": niet Union SG of Club Brugge is de meester van de stilstaande fases

19:08
Vanhaezebrouck begrijpt beslissing van Anderlecht nog steeds niet: "Niet de eerste verkeerde inschatting"

Vanhaezebrouck begrijpt beslissing van Anderlecht nog steeds niet: "Niet de eerste verkeerde inschatting"

12:00
RSC Anderlecht opent op bezoek bij Club Brugge ... en is daar héél blij mee

RSC Anderlecht opent op bezoek bij Club Brugge ... en is daar héél blij mee

17:40
BREAKING: Mo Salah bevestigt dat hij vertrekt bij Liverpool FC

BREAKING: Mo Salah bevestigt dat hij vertrekt bij Liverpool FC

20:20
📷 Grote verrassing? Hans Vanaken dan toch in Tubeke!

📷 Grote verrassing? Hans Vanaken dan toch in Tubeke!

13:30
Hoe Club Brugge investering (virtueel) al verdriedubbelde (en zeggen dat iedereen het over een miskoop had)

Hoe Club Brugge investering (virtueel) al verdriedubbelde (en zeggen dat iedereen het over een miskoop had)

18:40
Uitblinkers bij ploegen die het net niet haalden en eentje ronduit indrukwekkend: ons Elftal van de Week

Uitblinkers bij ploegen die het net niet haalden en eentje ronduit indrukwekkend: ons Elftal van de Week

23/03
Een vertrek van Vincent Kompany bij Bayern München is niét ondenkbaar: 'Voor dit bedrag kan Manchester City droomopvolger van Pep Guardiola halen'

Een vertrek van Vincent Kompany bij Bayern München is niét ondenkbaar: 'Voor dit bedrag kan Manchester City droomopvolger van Pep Guardiola halen'

20:00
Beste uitploeg, maar ook 1 op 15: Leko moet bizar probleem van Club Brugge snel oplossen

Beste uitploeg, maar ook 1 op 15: Leko moet bizar probleem van Club Brugge snel oplossen

17:10
Vanhaezebrouck vindt het doodzonde: "Beste speler van de competitie samen met Tzolis"

Vanhaezebrouck vindt het doodzonde: "Beste speler van de competitie samen met Tzolis"

13:00
"Wil ik hier nog een jaar langer tussenlopen?" Vandenbempt kruipt in de huid van De Cat

"Wil ik hier nog een jaar langer tussenlopen?" Vandenbempt kruipt in de huid van De Cat

22:30
Heeft KRC Genk een doelmannenprobleem? Analisten zijn zéér scherp voor Lawal én anderen

Heeft KRC Genk een doelmannenprobleem? Analisten zijn zéér scherp voor Lawal én anderen

16:30
1
Eerste oefensessie is achter de rug: Ook deze Rode Duivel zien we niét op het veld

Eerste oefensessie is achter de rug: Ook deze Rode Duivel zien we niét op het veld

19:40
Union kampioen en Anderlecht Europa in: dit kondigt de reguliere competitie aan voor de play-offs

Union kampioen en Anderlecht Europa in: dit kondigt de reguliere competitie aan voor de play-offs

20:40
Zeno Debast spreekt na maanden blessureleed en is vol lof voor speler Anderlecht

Zeno Debast spreekt na maanden blessureleed en is vol lof voor speler Anderlecht

15:00
0 op 15 tegen de top zes: Vanderbiest zegt hoe KV Mechelen uitwedstrijden moet aanpakken

0 op 15 tegen de top zes: Vanderbiest zegt hoe KV Mechelen uitwedstrijden moet aanpakken

15:15
David Hubert (Union SG) rust niet en gaat bijleren bij absolute topper: "Benieuwd naar zijn aanpak"

David Hubert (Union SG) rust niet en gaat bijleren bij absolute topper: "Benieuwd naar zijn aanpak"

18:00
Steven Defour keihard voor Genk en geeft Hayen raad om minstens één positie te wijzigen

Steven Defour keihard voor Genk en geeft Hayen raad om minstens één positie te wijzigen

21:00
Thomas Meunier terug naar Club Brugge ... of andere Belgische club? "Standard of zelfs Anderlecht ..."

Thomas Meunier terug naar Club Brugge ... of andere Belgische club? "Standard of zelfs Anderlecht ..."

15:30
2
Club, Union SG, Anderlecht en KAA Gent azen op doelman: dit heeft hij te zeggen over komende mercato

Club, Union SG, Anderlecht en KAA Gent azen op doelman: dit heeft hij te zeggen over komende mercato

11:30
1
Noa Lang spreekt... op geheel eigen wijze over horrorblessure: "Op het toilet is het allesbehalve ideaal"

Noa Lang spreekt... op geheel eigen wijze over horrorblessure: "Op het toilet is het allesbehalve ideaal"

19:20
1
Alle ballen op de bekerfinale voor Anderlecht? CEO Bornauw zet de boel op scherp

Alle ballen op de bekerfinale voor Anderlecht? CEO Bornauw zet de boel op scherp

14:20
Beslissing BAS in Seraing - Kortrijk heeft ook gevolgen voor ... Beveren, dat niet blij is: "Grote verbazing"

Beslissing BAS in Seraing - Kortrijk heeft ook gevolgen voor ... Beveren, dat niet blij is: "Grote verbazing"

18:50
1
Steven Defour laat zich uit over de titelkansen van STVV: "Dat moet het doel zijn"

Steven Defour laat zich uit over de titelkansen van STVV: "Dat moet het doel zijn"

13:45
BREAKING: Romelu Lukaku verrast en gaat niet mee naar de Verenigde Staten, KBVB reageert

BREAKING: Romelu Lukaku verrast en gaat niet mee naar de Verenigde Staten, KBVB reageert

17:00
1
Het gaat niet goed met Johan Boskamp, iedereen maakt zich zorgen: "Enorm geschrokken" De derde helft

Het gaat niet goed met Johan Boskamp, iedereen maakt zich zorgen: "Enorm geschrokken"

18:20
Geen Coucke tegen Cercle Brugge in Lotto Park: is hij nog met de club begaan? Bornauw reageert

Geen Coucke tegen Cercle Brugge in Lotto Park: is hij nog met de club begaan? Bornauw reageert

12:40
1
Ontdek de volledige kalender van de play-offs 2026: wanneer treffen Club en Union elkaar?

Ontdek de volledige kalender van de play-offs 2026: wanneer treffen Club en Union elkaar?

23/03
2
Is er op 12 april al helemaal niets meer om voor te spelen voor vier clubs in ons land?

Is er op 12 april al helemaal niets meer om voor te spelen voor vier clubs in ons land?

12:30
1
Thomas Meunier op jacht naar record van grote voorbeeld? "Dan moet ik tot mijn vijftigste voetballen"

Thomas Meunier op jacht naar record van grote voorbeeld? "Dan moet ik tot mijn vijftigste voetballen"

17:20
Het plan B van Anderlecht heeft maar één naam en dat is zorgwekkend: zonder hem wordt het moeilijk Analyse

Het plan B van Anderlecht heeft maar één naam en dat is zorgwekkend: zonder hem wordt het moeilijk

11:40
7
Gaat Club Brugge shoppen bij KV Mechelen? Interesse is er al sinds januari

Gaat Club Brugge shoppen bij KV Mechelen? Interesse is er al sinds januari

07:20
8
Zware kritiek op selecties De Cat en Godts voor Rode Duivels: "Welk signaal geef je dan?"

Zware kritiek op selecties De Cat en Godts voor Rode Duivels: "Welk signaal geef je dan?"

09:30
4
Nieuw grootschalig corruptieschandaal schrikt voetbalwereld op

Nieuw grootschalig corruptieschandaal schrikt voetbalwereld op

16:00
Vanhaezebrouck kiest onverwachte naam als verrassende doelman van het jaar

Vanhaezebrouck kiest onverwachte naam als verrassende doelman van het jaar

23/03
2

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 30
Anderlecht Anderlecht 2-3 Cercle Brugge Cercle Brugge
FCV Dender EH FCV Dender EH 1-3 KAA Gent KAA Gent
Zulte Waregem Zulte Waregem 1-0 Charleroi Charleroi
Standard Standard 0-0 Westerlo Westerlo
La Louvière La Louvière 5-5 KRC Genk KRC Genk
OH Leuven OH Leuven 1-0 Antwerp Antwerp
Club Brugge Club Brugge 4-1 KV Mechelen KV Mechelen
STVV STVV 1-3 Union SG Union SG

Nieuwste reacties

Michy DC Michy DC over Topclubs keren hun kar: Anderlecht, Genk, Union... willen competitieformat terug veranderen Dostojewski Dostojewski over Beslissing BAS in Seraing - Kortrijk heeft ook gevolgen voor ... Beveren, dat niet blij is: "Grote verbazing" FCB vo altijd FCB vo altijd over Noa Lang spreekt... op geheel eigen wijze over horrorblessure: "Op het toilet is het allesbehalve ideaal" BlueWhiteSky BlueWhiteSky over Analisten unisono scherp voor KAA Gent Straffe Straffe over Anderlecht, Club Brugge, STVV... "Maar wij krijgen geen aandacht, het gaat altijd over anderen" Raymond Goethals! Raymond Goethals! over WK 2026: Testaankoop is het beu en stapt naar de Europese Commissie Raymond Goethals! Raymond Goethals! over Rudi Garcia maakt Rode Duivel af: "Meer in de lappenmand dan op het veld" Boktor Boktor over Vanhaezebrouck kiest onverwachte naam als verrassende doelman van het jaar GenksGeweld GenksGeweld over Heeft KRC Genk een doelmannenprobleem? Analisten zijn zéér scherp voor Lawal én anderen Stefaan_82 Stefaan_82 over Nogmaals treurnis over afschaffing play-offs volgend seizoen: "Zonde en kortzichtig" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved