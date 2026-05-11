Aernout Van Lindt
Weergaloze play-offs: Club Brugge mag zich klaarmaken voor de absolute jackpot
De Gouden Schoen pakte hij een paar maanden geleden net niet, maar ondertussen heeft Christos Tzolis opnieuw laten zien tot wat hij allemaal in staat is. En dus kan dat ook héél veel geld gaan opleveren.

Christos Tzolis is helemaal terug van uiteraard nooit weggeweest. De winger van Club Brugge speelt de pannen van het dak en is in de Champions' Play-offs meteen van grote waarde geweest voor blauw-zwart. In zijn laatste tien wedstrijden voor Club Brugge?

Aan zijn cijfers zal het niet liggen. Als Club Brugge dit seizoen de titel pakt, dan mag het daar zeker Christos Tzolis uitgebreid voor bedanken. De Griek maakt week in, week uit indruk en is ook prima aan de play-offs begonnen.

Cijfers Tzolis weergaloos bij Club Brugge

Aan ploegen die hem in huis willen halen dan ook geen enkel gebrek. Atlético Madrid, Crystal Palace, Tottenham Hotspur, Borussia Dortmund, Napoli, Roma, Sporting CP, AS Roma, Galatasaray, Bayern München, ...

Het lijstje is eindeloos en ook de prijs zal navenant zijn, want Club Brugge wil de jackpot vangen voor zijn goudhaantje. Veertig miljoen euro lijkt een minimum, mogelijk wordt er nog hoger gemikt. Tzolis zelf lijkt klaar voor de overstap.

Absolute jackpot op komst voor Club Brugge?

De marktwaarde van Tzolis is volgens Transfermarkt ondertussen al 30 miljoen euro, maar de kans dat de Griek voor meer zal worden verkocht is groot. Mogelijk breekt hij zelfs het record aan uitgaande zijde in de Jupiler Pro League over alle ploegen heen. 

Al is de vraag natuurlijk meteen ook of hij het record niet meteen ook zou moeten afgeven, want ook voor onder meer Joel Ordonez zou er wel eens een flinke jackpot kunnen worden betaald. Met vijf goals en evenveel assists in zeven wedstrijden in de play-offs is hij voorlopig niet te stuiten en dat hebben ook alle scouts in het stadion gezien de voorbije weken en maanden. Maar wil hij afscheid nemen deze zomer zonder titel? Daar kan hij de komende weken iets aan gaan doen ...

