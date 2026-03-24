0 op 15 tegen de top zes: Vanderbiest zegt hoe KV Mechelen uitwedstrijden moet aanpakken
De generale repetitie op de Champions' Play-offs is KV Mechelen niet echt goed bevallen. Coach Fred Vanderbiest weet dat alles perfect zal moeten lopen om geen mal figuur te slaan.

De Champions' Play-offs beginnen pas in het paasweekend, maar de laatste drie speeldagen van de reguliere competitie waren voor KV Mechelen al een test. In Gent en Brugge verloor KV Mechelen, thuis won het wel gewonnen van Anderlecht. 

KV Mechelen is gewaarschuwd voor wat er aan zit te komen en dat beseft Fred Vanderbiest ook. "We zullen het vooral van de thuiswedstrijden moeten hebben." Tegen de ploegen uit de top zes pakte KV Mechelen thuis 8 op 15, op verplaatsing geen enkel punt. 

"Op verplaatsing zal elk detail altijd juist moeten zijn voor ons. En we zullen ook elke week voltallig moeten zijn. Wij kunnen ons niet permitteren om vier of vijf jongens te sparen of iemand te verliezen een dag voor een match."

"Wij maken daar niet veel lawaai over, maar wij blijven nog altijd maar Mechelen. Als ik zie wat Club Brugge kan inbrengen, dat is een totaal ander niveau. Het blijft de beste ploeg van België en top 32 in Europa. De juiste lessen moeten wel getrokken worden."


"We moeten niet te veel achteruit kruipen en te veel respect tonen. Als we iets sneller druk vooruit zetten was het best goed tegen Club, maar geef je meer ruimte weg in de rug van de verdediging. We zijn niet de snelste ploeg, dat verklaart ook waarom we veel wedstrijden zo laag gespeeld hebben. We gaan het toch zo moeten doen op verplaatsing."

Beste uitploeg, maar ook 1 op 15: Leko moet bizar probleem van Club Brugge snel oplossen

BREAKING: Romelu Lukaku verrast en gaat niet meer de Verenigde Staten, KBVB reageert

Heeft KRC Genk een doelmannenprobleem? Analisten zijn zéér scherp voor Lawal én anderen

Nieuw grootschalig corruptieschandaal schrikt voetbalwereld op

Thomas Meunier terug naar Club Brugge ... of andere Belgische club? "Standard of zelfs Anderlecht ..."

Topclubs keren hun kar: Anderlecht, Genk, Union... willen competitieformat terug veranderen

Zeno Debast spreekt na maanden blessureleed en is vol lof voor speler Anderlecht

Alle ballen op de bekerfinale voor Anderlecht? CEO Bornauw zet de boel op scherp

Steven Defour laat zich uit over de titelkansen van STVV: "Dat moet het doel zijn"

WK 2026: Testaankoop is het beu en stapt naar de Europese Commissie

📷 Grote verrassing? Hans Vanaken dan toch in Tubeke!

Vanhaezebrouck vindt het doodzonde: "Beste speler van de competitie samen met Tzolis"

Geen Coucke tegen Cercle Brugge in Lotto Park: is hij nog met de club begaan? Bornauw reageert

Is er op 12 april al helemaal niets meer om voor te spelen voor vier clubs in ons land?

Vanhaezebrouck begrijpt beslissing van Anderlecht nog steeds niet: "Niet de eerste verkeerde inschatting"

Stevige tegenslag voor KV Mechelen: sterkhouder (normaal gezien) zes weken out

Het plan B van Anderlecht heeft maar één naam en dat is zorgwekkend: zonder hem wordt het moeilijk

Ondanks 45 miljoen euro: Rode Duivel in vieze papieren en moet al vertrekken

Club, Union SG, Anderlecht en KAA Gent azen op doelman: dit heeft hij te zeggen over komende mercato

Standard lijkt prijs te hebben: transfervrije en veel gesolliciteerde spits naar Sclessin

Barcelona richt zich op een voormalig (?) toptarget van Club Brugge: speler kan zijn ogen niet geloven

Ik dacht dat ik een hartaanval kreeg": Alderweireld openhartig over moeilijke periode bij Antwerp

Club Brugge-CEO Bob Madou legt druk op Leko en zijn spelers: "Dat was vorig seizoen zo en verandert niet"

Gaat Club Brugge shoppen bij KV Mechelen? Interesse is er al sinds januari

Zware kritiek op selecties De Cat en Godts voor Rode Duivels: "Welk signaal geef je dan?"

Rood voor Zeno Van Den Bosch: scheidsrechtersbaas Jonathan Lardot velt zijn oordeel

Anderlecht-nieuwkomers Saliba, Llansana, Cvetkovic... mogen stevige sommen bijschrijven op hun bankrekening

Standard blikt al vooruit naar de zomermercato: "Een spits? Dat zien we in september"

Wanneer zal Anderlecht een nieuw sportief directeur hebben? CEO Kenneth Bornauw geeft het antwoord

Degryse snoeihard voor KRC Genk: "Een statistiek voor een playdownploeg"

"Niet zo happig": speelt Antwerp transferdoelwit uit Jupiler Pro League kwijt?

"Wil ik hier nog een jaar langer tussenlopen?" Vandenbempt kruipt in de huid van De Cat

Jan Vertonghen met de Rode Duivels naar de Verenigde Staten? De beslissing is gevallen

Vanhaezebrouck kiest onverwachte naam als verrassende doelman van het jaar

Weeral een nachtmerrie in de Europe Play-offs? Al 30 (!) matchen niet meer gewonnen

"Anders moet je van beroep veranderen": Wilmots verschroeiend hard voor spelers van Standard

Jupiler Pro League

 Speeldag 30
Anderlecht Anderlecht 2-3 Cercle Brugge Cercle Brugge
FCV Dender EH FCV Dender EH 1-3 KAA Gent KAA Gent
Zulte Waregem Zulte Waregem 1-0 Charleroi Charleroi
Standard Standard 0-0 Westerlo Westerlo
La Louvière La Louvière 5-5 KRC Genk KRC Genk
OH Leuven OH Leuven 1-0 Antwerp Antwerp
Club Brugge Club Brugge 4-1 KV Mechelen KV Mechelen
STVV STVV 1-3 Union SG Union SG

