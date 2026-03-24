0 op 15 tegen de top zes: Vanderbiest zegt hoe KV Mechelen uitwedstrijden moet aanpakken

De generale repetitie op de Champions' Play-offs is KV Mechelen niet echt goed bevallen. Coach Fred Vanderbiest weet dat alles perfect zal moeten lopen om geen mal figuur te slaan.

8 op 15 thuis, 0 op 15 uit voor KV Mechelen

De Champions' Play-offs beginnen pas in het paasweekend, maar de laatste drie speeldagen van de reguliere competitie waren voor KV Mechelen al een test. In Gent en Brugge verloor KV Mechelen, thuis won het wel gewonnen van Anderlecht.

KV Mechelen is gewaarschuwd voor wat er aan zit te komen en dat beseft Fred Vanderbiest ook. "We zullen het vooral van de thuiswedstrijden moeten hebben." Tegen de ploegen uit de top zes pakte KV Mechelen thuis 8 op 15, op verplaatsing geen enkel punt.

Hoe kan KV Mechelen punten pakken op verplaatsing?

"Op verplaatsing zal elk detail altijd juist moeten zijn voor ons. En we zullen ook elke week voltallig moeten zijn. Wij kunnen ons niet permitteren om vier of vijf jongens te sparen of iemand te verliezen een dag voor een match."

"Wij maken daar niet veel lawaai over, maar wij blijven nog altijd maar Mechelen. Als ik zie wat Club Brugge kan inbrengen, dat is een totaal ander niveau. Het blijft de beste ploeg van België en top 32 in Europa. De juiste lessen moeten wel getrokken worden."



"We moeten niet te veel achteruit kruipen en te veel respect tonen. Als we iets sneller druk vooruit zetten was het best goed tegen Club, maar geef je meer ruimte weg in de rug van de verdediging. We zijn niet de snelste ploeg, dat verklaart ook waarom we veel wedstrijden zo laag gespeeld hebben. We gaan het toch zo moeten doen op verplaatsing."