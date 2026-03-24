Thomas Meunier terug naar Club Brugge ... of andere Belgische club? "Standard of zelfs Anderlecht ..."

Deze dinsdag moest Thomas Meunier opdraven voor de persconferentie. Een oefening waar hij zich steevast erg comfortabel bij voelt, en hij was opnieuw spraakzaam bij het beantwoorden van de vragen van de journalisten.

Thomas Meunier kon niet om een vraag over zijn toekomst heen. De flankverdediger van LOSC Lille zit namelijk aan het einde van zijn contract, dat komende juni afloopt. Hoewel hij bij Les Dogues nog steeds een vaste waarde is, is er voorlopig nog geen sprake geweest van een contractverlenging, zo gaf hij zelf aan.

Nog geen contractverlenging bij LOSC Lille voor Thomas Meunier

"Als ik zelf mijn contract zou mogen opstellen en zetten wat ik wil, dan zou dat natuurlijk een stuk makkelijker zijn", lacht Meunier bij het begin van zijn antwoord. "Maar nee, er is nog geen toenadering geweest. Je moet ook weten dat er momenteel 7 spelers zijn met een aflopend contract." Vorig seizoen waren dat er 10 en die zijn niet verlengd, onder wie ook Jonathan David.

De Belg beseft dus dat hij rekening moet houden met een mogelijk vertrek. "De club weet dat mijn deur openstaat. We hebben impliciet over de situatie gesproken, maar het bleef altijd heel vaag", geeft hij toe. "Ik maak me geen zorgen over volgend seizoen. Als het niet in Lille is, dan wel ergens anders. Ik ben een avonturier, verhuizen stoort mij niet", glimlacht Thomas Meunier.

Terugkeer naar België een optie voor Thomas Meunier

Nog niet zo lang geleden werd een terugkeer naar de vertrouwde omgeving - bij Club Brugge - al eens genoemd... en het staat vast dat, als Meunier komende zomer transfervrij is, de geruchten opnieuw zullen opduiken. "Terugkeren naar Brugge? Waarom niet. Ik heb daar altijd voor open gestaan. Op mijn 34ste zit ik in een andere positie. Ik herinner me dat ik bij Dortmund en PSG keuze te over had. Nu is het anders."



Thomas Meunier werd in elk geval nog niet gecontacteerd door Club Brugge. "Ik heb geen telefoontje van hen gekregen, noch van Standard, noch van Anderlecht, noch van eender welke Belgische club. Clubs informeren wel, er zijn contacten en uitwisselingen. Mijn deur staat altijd open: je kan altijd praten, met eender welke club", besluit de Rode Duivel.