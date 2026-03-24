Thomas Meunier op jacht naar record van grote voorbeeld? "Dan moet ik tot mijn vijftigste voetballen"

De Rode Duivels zijn stilaan klaar voor de trip naar de Verenigde Staten om er oefenwedstrijden te spelen tegen de Verenigde Staten en Mexico. Ook Thomas Meunier heeft zin in een nieuw belangrijk oefenluik.

De Rode Duivels gaan in de Verenigde Staten stilaan de laatste rechte lijn richting het WK in de VS, Mexico en Canada inzetten. En dus is het voor elke Rode Duivel stilaan belangrijk om er op dit moment ook te staan.

Is het WK nu al begonnen voor de Rode Duivels?

"Het WK start vandaag. Het wordt ontzettend belangrijk om nu al automatismen te kweken en ons volop voor te bereiden op het WK", gaf Zeno Debast daarover aan op zijn persconferentie in Tubeke op dinsdagmiddag.

Hij had het ook onder meer over de selectie voor Nathan De Cat. Enkele minuten later was het tijd voor Thomas Meunier om de pers toe te spreken op de persconferentie. De rechtsback van Lille heeft zin in de Verenigde Staten.

Jan Vertonghen als voorbeeld voor Thomas Meunier

"Ik ben heel blij om er bij te zijn. Het wordt een leuke ervaring om al eens alles daar te verkennen in de VS en het is ook leuk dat er wat nieuwe jonge jongens bij zijn om deze ervaring op te doen", notuleerde Het Nieuwsblad.

Meunier wil nog lang doorgaan bij de nationale ploeg, als het kan tot zijn veertigste. Jan Vertonghen is een groot voorbeeld voor hem. "Of ik zijn record van aantal interlands nog kan verbreken? Dan ga ik tot mijn vijftigste moeten spelen", kon er een lachje af.