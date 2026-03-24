BREAKING: Romelu Lukaku verrast en gaat niet mee naar de Verenigde Staten, KBVB reageert

BREAKING: Romelu Lukaku verrast en gaat niet mee naar de Verenigde Staten, KBVB reageert
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Romelu Lukaku leek klaar om opnieuw te knallen bij de Rode Duivels. In de laatste rechte lijn richting het WK in de Verenigde Staten, Mexico en Canada waren de matchen tegen twee van de thuislanden ook van groot belang.

Tegen de Verenigde Staten en Mexico konden de Rode Duivels al eens kennismaken met de Verenigde Staten, hun basiskamp en de omstandigheden richting het WK van komende zomer. Iedereen op post dus deze week?

Romelu Lukaku gaat niet meer naar de USA

Thibaut Courtois, Hans Vanaken en Leandro Trossard vielen eerder al af voor de trip naar de Verenigde Staten. En nu haakt ook Romelu Lukaku af. Hij wil zich vooral gaan focussen op extra arbeid bij zijn club in Italië.

"Romelu Lukaku zit niet in de selectie voor interlands tegen VS en Mexico. De Koninklijke Belgische Voetbalbond bevestigt dat Romelu Lukaku niet zal deelnemen aan de komende voorbereidingswedstrijden van de Rode Duivels in de Verenigde Staten, tegen de Verenigde Staten en Mexico."

KBVB respecteert de beslissing van Romelu Lukaku

"Romelu verkiest om de komende periode te trainen met als doel zijn fysieke paraatheid verder te optimaliseren. De KBVB respecteert deze beslissing en wenst Romelu hierbij alle succes toe", aldus de Belgische voetbalbond in een persbericht.

Lees ook... In Italië laten ze ballonnetje op over terugkeer van Lukaku naar Anderlecht deze zomer, journalist reageert

Of de Belgische nationale ploeg door alle afzeggingen nu wel nog een of meerdere vervangers gaat oproepen? Dat zal de komende uren nog moeten blijken, want de vlucht naar de Verenigde Staten zal er snel zijn.

1 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Serie A
Serie A Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
België
Romelu Lukaku

Meer nieuws

Eerste oefensessie is achter de rug: Ook deze Rode Duivel zien we niét op het veld

Eerste oefensessie is achter de rug: Ook deze Rode Duivel zien we niét op het veld

19:40
BREAKING: Mo Salah bevestigt dat hij vertrekt bij Liverpool FC

BREAKING: Mo Salah bevestigt dat hij vertrekt bij Liverpool FC

20:20
In Italië laten ze ballonnetje op over terugkeer van Lukaku naar Anderlecht deze zomer, journalist reageert

In Italië laten ze ballonnetje op over terugkeer van Lukaku naar Anderlecht deze zomer, journalist reageert

23/03
8
Een vertrek van Vincent Kompany bij Bayern München is niét ondenkbaar: 'Voor dit bedrag kan Manchester City droomopvolger van Pep Guardiola halen'

Een vertrek van Vincent Kompany bij Bayern München is niét ondenkbaar: 'Voor dit bedrag kan Manchester City droomopvolger van Pep Guardiola halen'

20:00
Zeno Debast spreekt na maanden blessureleed en is vol lof voor speler Anderlecht

Zeno Debast spreekt na maanden blessureleed en is vol lof voor speler Anderlecht

15:00
RSC Anderlecht opent op bezoek bij Club Brugge ... en is daar héél blij mee

RSC Anderlecht opent op bezoek bij Club Brugge ... en is daar héél blij mee

17:40
Club Brugge en Sint-Truiden doen beter dan Union: dit is ons elftal van de reguliere competitie

Club Brugge en Sint-Truiden doen beter dan Union: dit is ons elftal van de reguliere competitie

19:00
"250 beelden van de tegenstander": niet Union SG of Club Brugge is de meester van de stilstaande fases

"250 beelden van de tegenstander": niet Union SG of Club Brugge is de meester van de stilstaande fases

19:08
Noa Lang spreekt... op geheel eigen wijze over horrorblessure: "Op het toilet is het allesbehalve ideaal"

Noa Lang spreekt... op geheel eigen wijze over horrorblessure: "Op het toilet is het allesbehalve ideaal"

19:20
1
Thomas Meunier op jacht naar record van grote voorbeeld? "Dan moet ik tot mijn vijftigste voetballen"

Thomas Meunier op jacht naar record van grote voorbeeld? "Dan moet ik tot mijn vijftigste voetballen"

17:20
Hoe Club Brugge investering (virtueel) al verdriedubbelde (en zeggen dat iedereen het over een miskoop had)

Hoe Club Brugge investering (virtueel) al verdriedubbelde (en zeggen dat iedereen het over een miskoop had)

18:40
Alle ballen op de bekerfinale voor Anderlecht? CEO Bornauw zet de boel op scherp

Alle ballen op de bekerfinale voor Anderlecht? CEO Bornauw zet de boel op scherp

14:20
Beslissing BAS in Seraing - Kortrijk heeft ook gevolgen voor ... Beveren, dat niet blij is: "Grote verbazing"

Beslissing BAS in Seraing - Kortrijk heeft ook gevolgen voor ... Beveren, dat niet blij is: "Grote verbazing"

18:50
1
David Hubert (Union SG) rust niet en gaat bijleren bij absolute topper: "Benieuwd naar zijn aanpak"

David Hubert (Union SG) rust niet en gaat bijleren bij absolute topper: "Benieuwd naar zijn aanpak"

18:00
Beste uitploeg, maar ook 1 op 15: Leko moet bizar probleem van Club Brugge snel oplossen Analyse

Beste uitploeg, maar ook 1 op 15: Leko moet bizar probleem van Club Brugge snel oplossen

17:10
Het gaat niet goed met Johan Boskamp, iedereen maakt zich zorgen: "Enorm geschrokken" De derde helft

Het gaat niet goed met Johan Boskamp, iedereen maakt zich zorgen: "Enorm geschrokken"

18:20
WK 2026: Testaankoop is het beu en stapt naar de Europese Commissie

WK 2026: Testaankoop is het beu en stapt naar de Europese Commissie

14:00
1
Geen Coucke tegen Cercle Brugge in Lotto Park: is hij nog met de club begaan? Bornauw reageert

Geen Coucke tegen Cercle Brugge in Lotto Park: is hij nog met de club begaan? Bornauw reageert

12:40
1
Heeft KRC Genk een doelmannenprobleem? Analisten zijn zéér scherp voor Lawal én anderen

Heeft KRC Genk een doelmannenprobleem? Analisten zijn zéér scherp voor Lawal én anderen

16:30
1
📷 Grote verrassing? Hans Vanaken dan toch in Tubeke!

📷 Grote verrassing? Hans Vanaken dan toch in Tubeke!

13:30
Thomas Meunier terug naar Club Brugge ... of andere Belgische club? "Standard of zelfs Anderlecht ..."

Thomas Meunier terug naar Club Brugge ... of andere Belgische club? "Standard of zelfs Anderlecht ..."

15:30
2
Het plan B van Anderlecht heeft maar één naam en dat is zorgwekkend: zonder hem wordt het moeilijk Analyse

Het plan B van Anderlecht heeft maar één naam en dat is zorgwekkend: zonder hem wordt het moeilijk

11:40
7
0 op 15 tegen de top zes: Vanderbiest zegt hoe KV Mechelen uitwedstrijden moet aanpakken Reactie

0 op 15 tegen de top zes: Vanderbiest zegt hoe KV Mechelen uitwedstrijden moet aanpakken

15:15
Nieuw grootschalig corruptieschandaal schrikt voetbalwereld op

Nieuw grootschalig corruptieschandaal schrikt voetbalwereld op

16:00
Topclubs keren hun kar: Anderlecht, Genk, Union... willen competitieformat terug veranderen

Topclubs keren hun kar: Anderlecht, Genk, Union... willen competitieformat terug veranderen

14:40
3
Vanhaezebrouck begrijpt beslissing van Anderlecht nog steeds niet: "Niet de eerste verkeerde inschatting"

Vanhaezebrouck begrijpt beslissing van Anderlecht nog steeds niet: "Niet de eerste verkeerde inschatting"

12:00
Steven Defour laat zich uit over de titelkansen van STVV: "Dat moet het doel zijn"

Steven Defour laat zich uit over de titelkansen van STVV: "Dat moet het doel zijn"

13:45
Vanhaezebrouck vindt het doodzonde: "Beste speler van de competitie samen met Tzolis"

Vanhaezebrouck vindt het doodzonde: "Beste speler van de competitie samen met Tzolis"

13:00
Anderlecht-nieuwkomers Saliba, Llansana, Cvetkovic... mogen stevige sommen bijschrijven op hun bankrekening

Anderlecht-nieuwkomers Saliba, Llansana, Cvetkovic... mogen stevige sommen bijschrijven op hun bankrekening

08:40
2
Is er op 12 april al helemaal niets meer om voor te spelen voor vier clubs in ons land?

Is er op 12 april al helemaal niets meer om voor te spelen voor vier clubs in ons land?

12:30
1
Wanneer zal Anderlecht een nieuw sportief directeur hebben? CEO Kenneth Bornauw geeft het antwoord

Wanneer zal Anderlecht een nieuw sportief directeur hebben? CEO Kenneth Bornauw geeft het antwoord

08:00
Ondanks 45 miljoen euro: Rode Duivel in vieze papieren en moet al vertrekken

Ondanks 45 miljoen euro: Rode Duivel in vieze papieren en moet al vertrekken

12:20
4
Club, Union SG, Anderlecht en KAA Gent azen op doelman: dit heeft hij te zeggen over komende mercato

Club, Union SG, Anderlecht en KAA Gent azen op doelman: dit heeft hij te zeggen over komende mercato

11:30
1
Zware kritiek op selecties De Cat en Godts voor Rode Duivels: "Welk signaal geef je dan?"

Zware kritiek op selecties De Cat en Godts voor Rode Duivels: "Welk signaal geef je dan?"

09:30
4
Standard lijkt prijs te hebben: transfervrije en veel gesolliciteerde spits naar Sclessin

Standard lijkt prijs te hebben: transfervrije en veel gesolliciteerde spits naar Sclessin

11:00
1
Barcelona richt zich op een voormalig (?) toptarget van Club Brugge: speler kan zijn ogen niet geloven

Barcelona richt zich op een voormalig (?) toptarget van Club Brugge: speler kan zijn ogen niet geloven

11:20

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 30
Anderlecht Anderlecht 2-3 Cercle Brugge Cercle Brugge
FCV Dender EH FCV Dender EH 1-3 KAA Gent KAA Gent
Zulte Waregem Zulte Waregem 1-0 Charleroi Charleroi
Standard Standard 0-0 Westerlo Westerlo
La Louvière La Louvière 5-5 KRC Genk KRC Genk
OH Leuven OH Leuven 1-0 Antwerp Antwerp
Club Brugge Club Brugge 4-1 KV Mechelen KV Mechelen
STVV STVV 1-3 Union SG Union SG

Nieuwste reacties

Michy DC Michy DC over Topclubs keren hun kar: Anderlecht, Genk, Union... willen competitieformat terug veranderen Dostojewski Dostojewski over Beslissing BAS in Seraing - Kortrijk heeft ook gevolgen voor ... Beveren, dat niet blij is: "Grote verbazing" FCB vo altijd FCB vo altijd over Noa Lang spreekt... op geheel eigen wijze over horrorblessure: "Op het toilet is het allesbehalve ideaal" BlueWhiteSky BlueWhiteSky over Analisten unisono scherp voor KAA Gent Straffe Straffe over Anderlecht, Club Brugge, STVV... "Maar wij krijgen geen aandacht, het gaat altijd over anderen" Raymond Goethals! Raymond Goethals! over WK 2026: Testaankoop is het beu en stapt naar de Europese Commissie Raymond Goethals! Raymond Goethals! over Rudi Garcia maakt Rode Duivel af: "Meer in de lappenmand dan op het veld" Boktor Boktor over Vanhaezebrouck kiest onverwachte naam als verrassende doelman van het jaar GenksGeweld GenksGeweld over Heeft KRC Genk een doelmannenprobleem? Analisten zijn zéér scherp voor Lawal én anderen Stefaan_82 Stefaan_82 over Nogmaals treurnis over afschaffing play-offs volgend seizoen: "Zonde en kortzichtig" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved