Het einde van een tijdperk: 'Griezmann heeft nieuwe club, Atlético Madrid laat icoon gratis vertrekken'

Antoine Griezmann gaat Atlético Madrid verlaten. De 35-jarige Fransman gaat in de Major League Soccer zijn doelpunten scoren.

Antoine Griezmann is bezig aan zijn laatste maanden bij Atlético Madrid. Na tien seizoenen bij Los Colchoneros gaat de 35-jarige Fransman andere oorden opzoeken.

Het was al langer duidelijk dat Griezmann andere lucht wou opsnuiven. In februari had de 137-voudig Frans international een mondeling akkoord met Orlando City, maar Atlético Madrid wou niet weten van een transfer middenin het seizoen.

🚨💣 BREAKING: Antoine Griezmann to Orlando City, here we go! Verbal agreement in place for French star to join MLS side.



Agreement on deal for July 2026, free transfer from Atlético.



After deal for March rejected, agreement done for summer. Griezmann will travel this week to… — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 23, 2026

Fabrizio Romano weet dat Los Colchoneros ondertussen groen licht hebben gegeven. Griezmann verhuist na het seizoen naar de Verenigde Staten om er voor Orlando City te gaan voetballen.

Griezmann heeft een lopend contract tot medio 2027 in Madrid. Uit respect voor bewezen diensten laat Atlético Madrid de Fransman transfervrij vertrekken.





Griezmann reist tijdens deze interlandbreak naar Orlando om er de medische proeven af te leggen. Vervolgens zal de Fransman zijn krabbel zetten onder een contract. De details van die overeenkomst kennen we (nog) niet.