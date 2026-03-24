Belgische Mededingingsautoriteit doet Belgisch voetbal wankelen: 'Pro League riskeert monsterboetes als regels niét meteen wijzigen'

Het Belgische voetbal wankelt. De Pro League riskeert héél zware boetes als de regels niet wijzigen. Dinsdag 31 maart is dé dag.

Waar het allemaal om draait? De verankering van de U23-teams van de Belgische topclubs in de Challenger Pro League. Al kon het kleinste kind voorspellen dat het problemen zou opleveren.

Vorig seizoen stemden de Belgische profclubs een nieuw competitieformat zonder play-offs, met herverdeling van de televisiegelden én met verankering van U23-teams. En dat is - zeker in de huidige situatie - hét probleem.

Géén succes bij BAS, wél bij BMA

Royal Francs Borains, RFC Seraing en Sporting Lokeren trokken naar het Belgisch Arbitragehof voor de Sport en de Belgische Mededingingsautoriteit. Het BAS verklaarde de klacht onontvankelijk, maar BMA vond wél dat de regelgeving indruist tegen de regels van eerlijke concurrentie.

Het Laatste Nieuws weet dat BMA eist dat die verankering op de schop gaat. Wat als dat niét gebeurt? Dan riskeert de Pro League een boete die kan oplopen tot twaalf miljoen euro. Per jaar welteverstaan.

Nieuwe stemming staat gepland



Op dinsdag 31 maart stemt de Pro League over de afschaffing van de regel. Of ook het competitieformat op de schop gaat? We durven het niét uit te sluiten...