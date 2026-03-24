DONE DEAL én definitief: opvallende transfer van Challenger Pro League naar ... Serie A

Luca Dalla Costa zal ook volgend seizoen in Italië actief blijven. Lecce - de club uit de Serie A die hem dit seizoen huurt van KAS Eupen - heeft namelijk zijn aankoopoptie gelicht, ondanks de huidige blessure van de jonge linksachter.

Luca Dalla Costa, geboren in Hasselt, sloot zich in 2019 op 12-jarige leeftijd aan bij de jeugdopleiding van KAS Eupen. Daarna doorliep hij alle stappen binnen de academie, tot hij in 2024 zijn debuut maakte bij de eerste ploeg.

De 19-jarige linksback speelde 14 wedstrijden voor de A-ploeg, voor hij vorige zomer op huurbasis met aankoopoptie naar Lecce trok. Een opmerkelijke transfer was het toen al en nu komt er een vervolg aan die deal.

Als vaste waarde bij de U20 stond hij sinds september 2025 in de Primavera telkens in de basis, tot hij zich eind februari blesseerde tegen Frosinone. Een zware domper voor de speler en ook voor zijn club Lecce.

Luca Dalla Costa verlaat Eupen definitief voor Lecce

Dalla Costa staat nog maanden aan de kant, maar hoeft zich geen zorgen te maken over zijn toekomst, en op korte termijn al zeker niet over volgend seizoen. US Lecce heeft namelijk de aankoopoptie gelicht op de Belgische U19-international (twee caps in oktober 2025).





Dat nieuws is ondertussen ook officieel bevestigd geworden door de Italianen. Daardoor wordt hij op 30 juni officieel speler van de Italiaanse club. Mogelijk krijgt hij binnenkort zelfs al de kans om zijn debuut te maken bij de eerste ploeg.