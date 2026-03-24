BREAKING: Mo Salah bevestigt dat hij vertrekt bij Liverpool FC

Mo Salah is bezig aan zijn laatste maanden in het shirt van Liverpool FC. Dat nieuws heeft de Egyptenaar zelf bevestigd.

"Ik vertrek na dit seizoen bij Liverpool FC", valt Mo Salah in een videoboodschap met de deur in huis. "Ik heb samen met de club overwinningen gevierd en prijzen gewonnen. Ik wil dan ook iedereen bedanken."

De 33-jarige Egyptenaar gaat voor een volledige lofzang aan het adres van The Reds. "Liverpool is meer dan een club. Het is passie en geschiedenis. Afscheid nemen is moeilijk. Maar ik zal altijd een deel van de club blijven.

Mohamed Salah is to bring the curtain down on his illustrious career with Liverpool Football Club at the end of the 2025-26 season.



The time to fully celebrate his legacy and achievements will follow later in the year when he bids farewell to Anfield ❤️ — Liverpool FC (@LFC) March 24, 2026

Salah droeg negen seizoenen het shirt van Liverpool. In die periode won Salah onder meer twee Premier League-titels, een Champions League-trofee, het WK voor clubs en tal van Engelse bekercompetities.





Salah heeft een lopend contract tot medio 2027 op Anfield Road. Sinds eind vorig jaar vertoont het huwelijk tussen de Egyptenaar en Arne Slot barstjes. Er was zelfs eventjes sprake van een vechtscheiding met wintertransfer.

Waar ligt de toekomst van Mo Salah?

De toekomst van Salah staat zo goed als vast. De Saoedische topclubs trekken één voor één aan zijn mouw, inclusief monstercontract. De Egyptenaar stak zelf ook nooit onder stoelen of banken dat hij zijn carrière in het Midden-Oosten wil beëindigen.