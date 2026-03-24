Manuel Gonzalez
BREAKING: Mo Salah bevestigt dat hij vertrekt bij Liverpool FC
Mo Salah is bezig aan zijn laatste maanden in het shirt van Liverpool FC. Dat nieuws heeft de Egyptenaar zelf bevestigd.

"Ik vertrek na dit seizoen bij Liverpool FC", valt Mo Salah in een videoboodschap met de deur in huis. "Ik heb samen met de club overwinningen gevierd en prijzen gewonnen. Ik wil dan ook iedereen bedanken."

De 33-jarige Egyptenaar gaat voor een volledige lofzang aan het adres van The Reds. "Liverpool is meer dan een club. Het is passie en geschiedenis. Afscheid nemen is moeilijk. Maar ik zal altijd een deel van de club blijven.

Salah droeg negen seizoenen het shirt van Liverpool. In die periode won Salah onder meer twee Premier League-titels, een Champions League-trofee, het WK voor clubs en tal van Engelse bekercompetities.

Salah heeft een lopend contract tot medio 2027 op Anfield Road. Sinds eind vorig jaar vertoont het huwelijk tussen de Egyptenaar en Arne Slot barstjes. Er was zelfs eventjes sprake van een vechtscheiding met wintertransfer. 

Waar ligt de toekomst van Mo Salah?

De toekomst van Salah staat zo goed als vast. De Saoedische topclubs trekken één voor één aan zijn mouw, inclusief monstercontract. De Egyptenaar stak zelf ook nooit onder stoelen of banken dat hij zijn carrière in het Midden-Oosten wil beëindigen.

We zouden het al bijna vergeten, maar deze Belgische club is nu al zeker van een Europees ticket

DONE DEAL én definitief: opvallende transfer van Challenger Pro League naar ... Serie A

'Barça heeft eerste zomertransfer beet (als aan deze twee voorwaarden wordt voldaan)'

Jérémy Doku beseft héél goed welke verantwoordelijkheid de Rode Duivels dragen: "Daar heb ik gezien wat het doet met de mensen"

Belgische Mededingingsautoriteit doet Belgisch voetbal wankelen: 'Pro League riskeert monsterboetes als regels niét meteen wijzigen'

Het einde van een tijdperk: 'Griezmann heeft nieuwe club, Atlético Madrid laat icoon gratis vertrekken'

Marc Wilmots dropt bommetje op Sclessin: "Dan geef ik meteen mijn ontslag!"

Genk heeft de kans een statement te maken (en terug te grijpen naar succesverleden): keuze voor identiteit Opinie

Een vertrek van Vincent Kompany bij Bayern München is niét ondenkbaar: 'Voor dit bedrag kan Manchester City droomopvolger van Pep Guardiola halen'

Eerste oefensessie is achter de rug: Ook deze Rode Duivel zien we niét op het veld

Noa Lang spreekt... op geheel eigen wijze over horrorblessure: "Op het toilet is het allesbehalve ideaal"

"250 beelden van de tegenstander": niet Union SG of Club Brugge is de meester van de stilstaande fases

Club Brugge en Sint-Truiden doen beter dan Union: dit is ons elftal van de reguliere competitie

Beslissing BAS in Seraing - Kortrijk heeft ook gevolgen voor ... Beveren, dat niet blij is: "Grote verbazing"

Hoe Club Brugge investering (virtueel) al verdriedubbelde (en zeggen dat iedereen het over een miskoop had)

Het gaat niet goed met Johan Boskamp, iedereen maakt zich zorgen: "Enorm geschrokken"

David Hubert (Union SG) rust niet en gaat bijleren bij absolute topper: "Benieuwd naar zijn aanpak"

RSC Anderlecht opent op bezoek bij Club Brugge ... en is daar héél blij mee

Thomas Meunier op jacht naar record van grote voorbeeld? "Dan moet ik tot mijn vijftigste voetballen"

Beste uitploeg, maar ook 1 op 15: Leko moet bizar probleem van Club Brugge snel oplossen

BREAKING: Romelu Lukaku verrast en gaat niet mee naar de Verenigde Staten, KBVB reageert

Heeft KRC Genk een doelmannenprobleem? Analisten zijn zéér scherp voor Lawal én anderen

Nieuw grootschalig corruptieschandaal schrikt voetbalwereld op

0 op 15 tegen de top zes: Vanderbiest zegt hoe KV Mechelen uitwedstrijden moet aanpakken

Thomas Meunier terug naar Club Brugge ... of andere Belgische club? "Standard of zelfs Anderlecht ..."

Zeno Debast spreekt na maanden blessureleed en is vol lof voor speler Anderlecht

Topclubs keren hun kar: Anderlecht, Genk, Union... willen competitieformat terug veranderen

Alle ballen op de bekerfinale voor Anderlecht? CEO Bornauw zet de boel op scherp

WK 2026: Testaankoop is het beu en stapt naar de Europese Commissie

Steven Defour laat zich uit over de titelkansen van STVV: "Dat moet het doel zijn"

📷 Grote verrassing? Hans Vanaken dan toch in Tubeke!

Vanhaezebrouck vindt het doodzonde: "Beste speler van de competitie samen met Tzolis"

Ondanks 45 miljoen euro: Rode Duivel in vieze papieren en moet al vertrekken

Geen Coucke tegen Cercle Brugge in Lotto Park: is hij nog met de club begaan? Bornauw reageert

Is er op 12 april al helemaal niets meer om voor te spelen voor vier clubs in ons land?

Vanhaezebrouck begrijpt beslissing van Anderlecht nog steeds niet: "Niet de eerste verkeerde inschatting"

Premier League

 Speeldag 31
Wolverhampton Wolverhampton 2-2 Arsenal Arsenal
Bournemouth Bournemouth 2-2 Manchester United Manchester United
Brighton Brighton 2-1 Liverpool FC Liverpool FC
Fulham Fulham 3-1 Burnley Burnley
Manchester City Manchester City Uitg Crystal Palace Crystal Palace
Everton Everton 3-0 Chelsea Chelsea
Leeds United Leeds United 0-0 Brentford Brentford
Newcastle United Newcastle United 1-2 Sunderland Sunderland
Tottenham Tottenham 0-3 Nottingham Forest Nottingham Forest
Aston Villa Aston Villa 2-0 West Ham Utd West Ham Utd

