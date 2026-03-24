'Barça heeft eerste zomertransfer beet (als aan deze twee voorwaarden wordt voldaan)'

FC Barcelona wil werk maken van de eerste zomertransfer. De Catalaanse grootmacht wil João Cancelo (opnieuw) definitief naar Camp Nou halen. Al zijn er twee voorwaarden.

FC Barcelona huurt João Cancelo van Al Hilal SFC. De 31-jarige Portugees heeft er een lopend contract tot medio 2027, maar heeft geen toekomst meer in het Midden-Oosten.

SPORT weet dat Barça Cancelo definitief terug naar Camp Nou wil halen. De flankverdediger speelde in voetbaljaargang 2023-2024 ook al eens een seizoen in Catalonië.

Twee voorwaarden voor definitieve transfer

Al zijn er twee belangrijke voorwaarden. Barça is niét van plan om een transfersom te betalen. Al hoeven ze zich geen zorgen te maken: ook Al Hilal wil af van (het loon van) Cancelo.

En het salaris is meteen de tweede voorwaarde. Cancelo moet bereid zijn om serieus in te leveren ten opzichte van de cijfers die vandaag in zijn contract staan.

Vrije transfer én inleveren op lucratief loon


De 64-voudig Portugees international verdient in de woestijn iets meer dan dertien miljoen euro per jaar. Ook dit seizoen betaalt Al Hilal zijn loon door. 

We zouden het al bijna vergeten, maar deze Belgische club is nu al zeker van een Europees ticket

23:00
DONE DEAL én definitief: opvallende transfer van Challenger Pro League naar ... Serie A

Het einde van een tijdperk: 'Griezmann heeft nieuwe club, Atlético Madrid laat icoon gratis vertrekken'

Jérémy Doku beseft héél goed welke verantwoordelijkheid de Rode Duivels dragen: "Daar heb ik gezien wat het doet met de mensen"

Belgische Mededingingsautoriteit doet Belgisch voetbal wankelen: 'Pro League riskeert monsterboetes als regels niét meteen wijzigen'

Marc Wilmots dropt bommetje op Sclessin: "Dan geef ik meteen mijn ontslag!"

Genk heeft de kans een statement te maken (en terug te grijpen naar succesverleden): keuze voor identiteit

BREAKING: Mo Salah bevestigt dat hij vertrekt bij Liverpool FC

Een vertrek van Vincent Kompany bij Bayern München is niét ondenkbaar: 'Voor dit bedrag kan Manchester City droomopvolger van Pep Guardiola halen'

Eerste oefensessie is achter de rug: Ook deze Rode Duivel zien we niét op het veld

Noa Lang spreekt... op geheel eigen wijze over horrorblessure: "Op het toilet is het allesbehalve ideaal"

"250 beelden van de tegenstander": niet Union SG of Club Brugge is de meester van de stilstaande fases

Club Brugge en Sint-Truiden doen beter dan Union: dit is ons elftal van de reguliere competitie

Beslissing BAS in Seraing - Kortrijk heeft ook gevolgen voor ... Beveren, dat niet blij is: "Grote verbazing"

Hoe Club Brugge investering (virtueel) al verdriedubbelde (en zeggen dat iedereen het over een miskoop had)

Het gaat niet goed met Johan Boskamp, iedereen maakt zich zorgen: "Enorm geschrokken"

David Hubert (Union SG) rust niet en gaat bijleren bij absolute topper: "Benieuwd naar zijn aanpak"

RSC Anderlecht opent op bezoek bij Club Brugge ... en is daar héél blij mee

Beste uitploeg, maar ook 1 op 15: Leko moet bizar probleem van Club Brugge snel oplossen

Thomas Meunier op jacht naar record van grote voorbeeld? "Dan moet ik tot mijn vijftigste voetballen"

BREAKING: Romelu Lukaku verrast en gaat niet mee naar de Verenigde Staten, KBVB reageert

Heeft KRC Genk een doelmannenprobleem? Analisten zijn zéér scherp voor Lawal én anderen

Nieuw grootschalig corruptieschandaal schrikt voetbalwereld op

0 op 15 tegen de top zes: Vanderbiest zegt hoe KV Mechelen uitwedstrijden moet aanpakken

Thomas Meunier terug naar Club Brugge ... of andere Belgische club? "Standard of zelfs Anderlecht ..."

Zeno Debast spreekt na maanden blessureleed en is vol lof voor speler Anderlecht

Topclubs keren hun kar: Anderlecht, Genk, Union... willen competitieformat terug veranderen

Alle ballen op de bekerfinale voor Anderlecht? CEO Bornauw zet de boel op scherp

WK 2026: Testaankoop is het beu en stapt naar de Europese Commissie

Steven Defour laat zich uit over de titelkansen van STVV: "Dat moet het doel zijn"

📷 Grote verrassing? Hans Vanaken dan toch in Tubeke!

Vanhaezebrouck vindt het doodzonde: "Beste speler van de competitie samen met Tzolis"

Barcelona richt zich op een voormalig (?) toptarget van Club Brugge: speler kan zijn ogen niet geloven

Geen Coucke tegen Cercle Brugge in Lotto Park: is hij nog met de club begaan? Bornauw reageert

Is er op 12 april al helemaal niets meer om voor te spelen voor vier clubs in ons land?

Ondanks 45 miljoen euro: Rode Duivel in vieze papieren en moet al vertrekken

 Speeldag 29
Villarreal Villarreal 3-1 Real Sociedad Real Sociedad
Elche CF Elche CF 2-1 Real Mallorca Real Mallorca
Espanyol Barcelona Espanyol Barcelona 1-2 Getafe Getafe
Levante Levante 4-2 Real Oviedo Real Oviedo
Osasuna Osasuna 1-0 Girona FC Girona FC
Sevilla Sevilla 0-2 Valencia CF Valencia CF
Barcelona Barcelona 1-0 Rayo Vallecano Rayo Vallecano
Celta De Vigo Celta De Vigo 3-4 Alaves Alaves
Athletic de Bilbao Athletic de Bilbao 2-1 Real Betis Real Betis
Real Madrid Real Madrid 3-2 Atlético Madrid Atlético Madrid

Nieuwste reacties
