'Barça heeft eerste zomertransfer beet (als aan deze twee voorwaarden wordt voldaan)'

FC Barcelona wil werk maken van de eerste zomertransfer. De Catalaanse grootmacht wil João Cancelo (opnieuw) definitief naar Camp Nou halen. Al zijn er twee voorwaarden.

FC Barcelona huurt João Cancelo van Al Hilal SFC. De 31-jarige Portugees heeft er een lopend contract tot medio 2027, maar heeft geen toekomst meer in het Midden-Oosten.

SPORT weet dat Barça Cancelo definitief terug naar Camp Nou wil halen. De flankverdediger speelde in voetbaljaargang 2023-2024 ook al eens een seizoen in Catalonië.

Twee voorwaarden voor definitieve transfer

Al zijn er twee belangrijke voorwaarden. Barça is niét van plan om een transfersom te betalen. Al hoeven ze zich geen zorgen te maken: ook Al Hilal wil af van (het loon van) Cancelo.

En het salaris is meteen de tweede voorwaarde. Cancelo moet bereid zijn om serieus in te leveren ten opzichte van de cijfers die vandaag in zijn contract staan.

Vrije transfer én inleveren op lucratief loon



De 64-voudig Portugees international verdient in de woestijn iets meer dan dertien miljoen euro per jaar. Ook dit seizoen betaalt Al Hilal zijn loon door.