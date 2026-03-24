Jérémy Doku beseft héél goed welke verantwoordelijkheid de Rode Duivels dragen: "Daar heb ik gezien wat het doet met de mensen"

De Rode Duivels werken tijdens de laatste interlandbreak voor de zomer toe naar het WK. Jérémy Doku beseft héél goed dat alle ogen op hem en zijn ploegmaats gericht zijn.

Jérémy Doku zal 24 lentes jong zijn als het WK in de Verenigde Staten, Mexico en Canada wordt afgetrapt. Toch begint de flankaanvaller al aan zijn derde grote toernooi.

Ook op het WK van 2022 in Qatar en het EK van 2024 in Duitsland was Doku geselecteerd. Al is het anno 2026 wél de eerste keer dat het jeugdproduct van RSC Anderlecht als bepalende speler naar een toernooi trekt.

Een eigen verhaal schrijven

Doku liet al meermaals optekenen dat de huidige generatie niét mag gespiegeld worden aan De Gouden Generatie. "Ik zou graag willen zeggen dat we het WK willen winnen. Maar deze generatie wil vooral een eigen verhaal schrijven."

"De volledige groep beseft héél goed hoe belangrijk het WK is voor ons land", aldus Doku bij RTL. "Ik herinner me dat ik in 2018 de wedstrijden van de Rode Duivels op het WK in Rusland heb gevolgd op het grote scherm in Antwerpen."

Groepsfase overleven en vervolgens...



"Daar heb ik gezien wat zo'n toernooi doet met de mensen", besluit Doku. "Wat ons doel is? We willen op z'n minst de groepsfase overleven en dan zien we wel. Het is onze plicht ten opzichte van onze landgenoten om zo ver mogelijk te geraken.