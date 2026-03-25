Thomas Meunier geeft héél eerlijke kijk op WK met Rode Duivels? "We hebben niets te verliezen"

Foto: © photonews
De Rode Duivels bereiden zich momenteel voor op een (eerste) trip naar de Verenigde Staten. Het echte werk volgt deze zomer pas. Thomas Meunier schat de kansen van België in.

De Rode Duivels zullen de komende maanden regelmatig op Amerikaanse bodem vertoeven. De komende dagen volgt er een oefenkamp met oefeninterlands tegen de Verenigde Staten en Mexico. Deze zomer volgt het echte werk met het WK.

"Ik heb geen echte band met de Amerikaanse cultuur", aldus Thomas Meunier. "Al staat een sportreisje naar de Verenigde Staten wel op mijn verlanglijstje. NFL, NHL, Nascar,... De steden? Ik ben er Europees. Ik heb daar minder mee." (grijnst)

"Er zijn slechtere dingen dan naar Amerika gaan om twee oefenwedstrijden te spelen", knipoogt de flankverdediger. "Ik ben gelukkig om erbij te zijn. Al gaat het voor mij verder dan dat. Ik wil de jonge talenten in deze selectie helpen."

Meunier was het met De Gouden Generatie gewend om als één van de outsiders of zelfs favorieten naar een toernooi te trekken. "Ik ga nu niet zeggen dat we naar het WK gaan om de halve finale te spelen. Dat wordt sowieso moeilijk."

Niets te verliezen


"Er is een nieuwe cyclus begonnen", besluit Meunier. "Dat maakt het enorm moeilijk om voorspellingen te doen. Maar ik weet wel dat er een enorme progressie is gemaakt tegenover twee jaar geleden. Of dat genoeg is voor een geweldig WK? Dat weet ik niet. Maar we hebben niets te verliezen."

