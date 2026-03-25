Géén Lukaku bij de Rode Duivels zorgt meteen voor héél véél duidelijkheid rond eerdere speculaties

Romelu Lukaku geeft verstek voor het oefenkamp van de Rode Duivels in de Verenigde Staten. En die afzegging zorgt meteen voor héél véél duidelijkheid.

Romelu Lukaku miste het leeuwendeel van het seizoen door een zware blessure en lange revalidatie. Sinds december behoort Big Rom opnieuw tot de selectie van SSC Napoli.

Sinds zijn terugkeer stond Lukaku geen enkele keer in de basis bij Partenopei. Meer zelfs: met amper 94 minuten in zeven officiële wedstrijden speelt de aanvaller een bijrol.

Amper 94 minuten in 7 wedstrijden

Antonio Conte kiest steevast voor Rasmus Hojlund als speerpunt van zijn elftal. Al zorgt de afzegging van Lukaku bij de Rode Duivels voor duidelijkheid.

Het is geen geheim dat Conte van zijn spelers op training én tijdens wedstrijden het uiterste eist. De elftallen van de Italiaanse coach zijn fysiek absolute top.

Motor van Romelu Lukaku is (nog) niet voldoende afgesteld

Het feit dat Lukaku niét over De Grote Plas trekt met de Rode Duivels en in Napels wil blijven is een duidelijk teken aan de wand. De motor van Big Rom is (nog) niet voldoende afgesteld.



Lees ook... BREAKING: Romelu Lukaku verrast en gaat niet mee naar de Verenigde Staten, KBVB reageert›

Extra arbeid tijdens deze interlandbreak moet ervoor zorgen dat Lukaku de komende weken wél broodnodige speelminuten zal opdoen in aanloop naar het WK. De Rode Duivel is fris, maar matchritme is cruciaal.

Romelu Lukaku will not take part in the upcoming Red Devils friendlies in the US against the United States and Mexico.



Romelu has chosen to focus on training to further optimize his physical condition. The KBVB respects his decision and wishes him the best of luck. — Belgian Red Devils (@BelRedDevils) March 24, 2026

Liggen de slaagkansen van de Rode Duivels op het WK deels in de handen van Conte? Het is alleszins een feit dat de Italiaan Lukaku minuten kan geven...