Vreemd incident voor Club Brugge-speler: opgeroepen door twee nationale ploegen tegelijk

Mamadou Diakhon beleefde een avond die hij zich nog lang zal herinneren. Opgeroepen door Frankrijk én Senegal moest hij meteen een keuze maken.

Terwijl Vincent Mannaert zich bij ons nog altijd de haren uit het hoofd kan trekken over spelers met dubbele nationaliteit, krijgen ook onze Franse buren met gelijkaardige situaties te maken. De zaak rond Mamadou Diakhon ging zelfs een pak verder dan wat de Belgische bond tot nu toe aan plotwendingen meemaakte.

Dankzij zijn sterke ontwikkeling bij Club Brugge werd de 20-jarige flankaanvaller voor het eerst opgeroepen bij de Franse U21. Een logische volgende stap, nadat hij eerder al bij de U18, U19 en U20 geselecteerd werd.

Frankrijk verrast

Alleen dook zijn naam op exact hetzelfde moment óók op in de selectie van Senegal (dit keer bij de 'grote' nationale ploeg). Een zeldzaam kluwen, maar vooral een opvallend gebrek aan communicatie tussen de speler en de twee federaties.

😳 @FFF pas au courant que Mamadou Diakhon a choisi le Sénégal ?

Ou bien il va aux deux rassemblements ? 😅 @Fsfofficielle @AfterRMC pic.twitter.com/cNPO3i4V0M — Gilbert Brisbois (@gilbertbrisbois) March 19, 2026

Je kan het al raden: de telefoon van de hoofdrolspeler begon daarna roodgloeiend te staan. Diakhon maakte meteen een einde aan alle speculatie met een Instagram-story waarin hij bevestigde dat hij zijn Senegalese roots wil eren.





De Bruggeling sluit zich dus binnen enkele dagen voor het eerst aan bij de Lions de la Teranga. Meteen een interessante kaart met het oog op het WK: Senegal neemt het daar op tegen... Frankrijk, Noorwegen en nog een laatste tegenstander die uit de barrages komt.