Dit is het opvallende nieuwe uitshirt van de Rode Duivels

📷 Dit is het opvallende nieuwe uitshirt van de Rode Duivels
Foto: © RBFA/adidas
Word fan van België! 2625

De Rode Duivels hebben hun nieuwe uitshirt voorgesteld. Adidas en de KBVB kiezen daarbij voor een opvallend en artistiek ontwerp, geïnspireerd door de Belgische surrealist René Magritte.

Het shirt valt meteen op door zijn combinatie van lichtblauw, roze en wit, afgewerkt met zwarte details. In de print zitten subtiele verwijzingen verwerkt naar zowel het KBVB-logo als typische voetbalelementen, zoals een bal en veldlijnen.

Ook een knipoog naar Magritte ontbreekt niet. In de kraag staat de tekst “Ceci n’est pas un maillot”, een duidelijke verwijzing naar zijn bekende werk “La trahison des Images”. Het geheel moet de verbeelding prikkelen en gesprekken op gang brengen.

Een iconische uitstraling

Het is niet de eerste keer dat de Belgische voetbalbond kiest voor een thematisch uitshirt. Eerder waren er al ontwerpen als eerbetoon aan de wielercultuur (EK 2016), Tomorrowland (WK 2022) en Kuifje van Hergé (EK 2024).

Met het nieuwe tenue kiest de KBVB ook voor een opvallende stijlbreuk. Het is namelijk het eerste uitshirt in het moderne tijdperk met adidas Originals-branding, wat het geheel een extra iconische uitstraling moet geven.

De Rode Duivels zullen het shirt voor het eerst dragen tijdens de oefenwedstrijd tegen de Verenigde Staten op 28 maart in Atlanta. Vanaf 20 maart is het tenue ook verkrijgbaar voor het grote publiek.
 

8 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Vriendschappelijke interlands
Vriendschappelijke interlands Nieuws Kalender Download kalender Statistieken Transfers
België

Meer nieuws

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 1

Nieuwste reacties

André Coenen André Coenen over Real Madrid vreest het ergste voor Thibaut Courtois: de eerste onderzoeken baren zorgen Sheltie963 Sheltie963 over 'Real Madrid betaalt 160 miljoen euro (!) en berooft Vincent Kompany en Bayern München van absolute sterkhouder' André Coenen André Coenen over Zijn we hem nu ook al kwijt? Rayane Bounida schittert door afwezigheid, andere jonge Rode Duivel wél opgeroepen Johanvm Johanvm over Ex-sterkhouder van Club Brugge scoort en knikkert Malick Fofana en Lyon uit Europa TTC ANDLEIE TTC ANDLEIE over Europese kater voor België: dit zijn de gevolgen voor de coëfficiënt JaKu JaKu over Bondscoach Rudi Garcia gaat straks speler oproepen die hij liever nog niet had opgeroepen JaKu JaKu over Jérémy Doku heeft heel duidelijke boodschap voor Belgische supporters: "Ze moeten daarmee ophouden" Birger J. Birger J. over Vreemd incident voor Club Brugge-speler: opgeroepen door twee nationale ploegen tegelijk Dantie Dantie over Vanderhaeghe op bezoek bij ex-ploeg KV Kortrijk: "Zo zit voetbal niet in elkaar" Analist2.0 Analist2.0 over Dit hadden Bryan Heynen en Daan Heymans te zeggen na de bolwassing in Freiburg Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved