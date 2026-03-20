📷 Dit is het opvallende nieuwe uitshirt van de Rode Duivels

De Rode Duivels hebben hun nieuwe uitshirt voorgesteld. Adidas en de KBVB kiezen daarbij voor een opvallend en artistiek ontwerp, geïnspireerd door de Belgische surrealist René Magritte.

Het shirt valt meteen op door zijn combinatie van lichtblauw, roze en wit, afgewerkt met zwarte details. In de print zitten subtiele verwijzingen verwerkt naar zowel het KBVB-logo als typische voetbalelementen, zoals een bal en veldlijnen.

Ook een knipoog naar Magritte ontbreekt niet. In de kraag staat de tekst “Ceci n’est pas un maillot”, een duidelijke verwijzing naar zijn bekende werk “La trahison des Images”. Het geheel moet de verbeelding prikkelen en gesprekken op gang brengen.

Een iconische uitstraling

Het is niet de eerste keer dat de Belgische voetbalbond kiest voor een thematisch uitshirt. Eerder waren er al ontwerpen als eerbetoon aan de wielercultuur (EK 2016), Tomorrowland (WK 2022) en Kuifje van Hergé (EK 2024).

Met het nieuwe tenue kiest de KBVB ook voor een opvallende stijlbreuk. Het is namelijk het eerste uitshirt in het moderne tijdperk met adidas Originals-branding, wat het geheel een extra iconische uitstraling moet geven.





De Rode Duivels zullen het shirt voor het eerst dragen tijdens de oefenwedstrijd tegen de Verenigde Staten op 28 maart in Atlanta. Vanaf 20 maart is het tenue ook verkrijgbaar voor het grote publiek.

