Bondscoach Rudi Garcia gaat straks speler oproepen die hij liever nog niet had opgeroepen

Mika Godts lijkt op weg naar zijn eerste selectie bij de Rode Duivels voor de interlands in de Verenigde Staten. De twintigjarige winger van Ajax profiteert daarbij van blessureleed op de flank, al had de Belgische voetbalbond hem liever eerst bij Jong België gezien.

Bij de U21 zorgde Godts de voorbije maanden voor een opvallende situatie. Ondanks herhaalde oproepingen meldde hij zich telkens af, tot frustratie van bondscoach Gill Swerts. Die benadrukte nochtans dat de deur altijd open bleef, maar enkel voor spelers met de juiste ingesteldheid.

Over het talent van Godts bestaat weinig discussie. De flankaanvaller is dit seizoen een uitblinker bij Ajax, met sterke statistieken en opvallende acties. Hij combineert techniek en lef met beslissend vermogen, al zijn er nog werkpunten in zijn spel zonder bal.

Zijn afwezigheid bij de beloften had volgens Godts vooral te maken met fysieke overwegingen. Na eerdere hamstringproblemen koos hij ervoor zijn lichaam te sparen, met focus op zijn clubverplichtingen in competitie en Europa.

Die keuze botste echter met de visie van de bond, waar onder impuls van Vincent Mannaert de nadruk ligt op engagement voor de nationale ploegen, schrijft HLN. In Tubize groeide het gevoel dat Godts zich eerst moest bewijzen bij de U21 voor hij in aanmerking kwam voor de A-ploeg.



Door blessures bij onder meer Malick Fofana en Diego Moreira lijkt bondscoach Rudi Garcia nu toch geneigd om Godts op te roepen. Zijn sterke prestaties bij Ajax geven uiteindelijk de doorslag, waardoor hij in aanmerking komt voor de oefenduels tegen de Verenigde Staten en Mexico.