Vanderhaeghe op bezoek bij ex-ploeg KV Kortrijk: "Zo zit voetbal niet in elkaar"

Yves Vanderhaeghe trekt zaterdag met Francs Borains naar KV Kortrijk. Het wordt een bijzondere wedstrijd tegen zijn ex-ploeg.

De band tussen KV Kortrijk en Yves Vanderhaeghe is nog altijd zeer groot. Dat hij er met Francs Borains moet gaan spelen verandert niks aan die eeuwige liefde.

“Ik heb er bijna 11 jaar gewerkt, was nooit langer bij een club, noch als voetballer, noch als trainer, natuurlijk is het nog steeds de club van mijn hart”, klinkt het in de Krant van West-Vlaanderen.

Hij heeft dan ook niets tegen KVK, ook al liep de laatste passage op een sisser af. Hij gunt zijn ex-ploeg dan ook de promotie naar de Jupiler Pro League.

Geen cadeau verwacht

“Waarom zou ik iets tegen KVK hebben, ondanks die laatste passage? Integendeel! Maar zaterdag telt voor mij maar één ding: winnen! Kortrijk promoveert toch! En dat doet mij plezier, echt”, gaat hij verder.

Moeilijk heeft hij het wel over het reglement dat geldt voor de beloftenploegen in 1B, maar dat is nu eenmaal zo. “Tja, dat we daardoor kunnen zakken, hé. Maar we geven niet op: nog vier finales!”





Had hij een cadeautje verwacht van Kortrijk, als zij al zeker waren van promotie. “Ach, zo zit voetbal niet in elkaar. Ik had, terecht ook, op niets gerekend, hoor”, besluit hij.