Blunder van Nardi tegen Cercle Brugge: "Een gedeelde verantwoordelijkheid"

AA Gent ging zondag tegen Cercle Brugge de boot in met 3-2 na een flater van doelman Paul Nardi.

Een uitworp van doelman Paul Nardi van KAA Gent werd onderschept door Jesper Daland, waarna die de winning goal tegen de netten trapte. Voor analist Wim De Coninck had Gent zich moeten neerleggen bij de 2-2. “Eigenlijk waren de Buffalo's te gretig om nog een derde keer te scoren. Nardi ging mee in dat enthousiasme en dat komt hem duur te staan”, klinkt het in Het Nieuwsblad.

“Gent was misschien wel te gulzig in die slotfase en dat zijn zaken die je wel vaker meemaakt. Zeker omdat AA Gent helemaal niet zo goed in de match zat. Ik vind het dan ook zeker niet louter de fout van Nardi, maar een gedeelde verantwoordelijkheid. Eigenlijk kon je dit zelfs voorspellen…”

Al was er nog meer over het optreden van Nardi te zeggen. “Het schot van Daland was houdbaar. Allicht was Nardi ook gewoon te veel uit positie omdat hij snel moest achteruitlopen na zijn uitworp. Hij staat een beetje als tafelspringer in zijn goal en oogt soms wat ongecontroleerd en nerveus.”