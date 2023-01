Vanhaezebrouck niet mals voor zijn doelman: "Dit was Proximus, ­Telenet, Belgacom en wat nog ­allemaal..."

Hopelijk laat Paul Nardi de Belgische kranten vandaag dicht, want de doelman zou anders wel heel veel kritiek lezen. Niet van de journalisten, maar wel van zijn eigen coach, die hem zijn fouten bij de 3-2 zwaar aanrekent.

Hein Vanhaezebrouck heeft een eigen benaming voor 'getelefoneerd'. U weet wel, een pass die zo doorzichtig is dat hij onderschept wordt. “We zeggen dat vaak op training: het is Proximus, we weten al wat je gaat doen. Dit was Proximus, ­Telenet, Belgacom en wat nog ­allemaal… Ik denk dat hij vier keer neigt naar gooien. Daland kreeg tijd genoeg om voor Cuypers te komen", zegt hij in Het Nieuwsblad.

"Sorry, als je niet ­direct kan gooien, doe het dan niet. Stamp hem dan diep over Daland, dan is het misschien nog een kans. Dat was een verkeerde beslissing. Maar dan hoeft de bal er nog niet in te zijn. Je kan hem ook nog pakken. Ik vond die bal pakbaar. Die bal ging niet aan de snelheid zoals Cuypers schoot, en die werd er wél uitgehaald. ­Misschien was hij even niet honderd procent scherp meer omdat hij die bal had weg­gegeven. Na een moeilijke match hadden we met een goed gevoel op de bus kunnen stappen, dankzij die 2-2. Dat is allemaal verloren. We gaan naar huis met een slecht gevoel.”