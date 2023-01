Verdediger Jesper Daland bezorgt Cercle Brugge nog drie punten: "We moeten strijden voor de top 8"

Cercle Brugge pakte tegen KAA Gent in de blessuretijd toch nog de drie punten.

Cercle Brugge won tegen KAA Gent nadat het eerst een 2-0 voorsprong uit handen gaf, maar dankzij verdediger Daland hield het toch nog de drie punten thuis en pakt zo weer 6 op 6 na een eerdere 2 op 12.

Verdediger Daland bezorgde Cercle dus nog de drie punten in de toegevoegde tijd, de eerste goal van het seizoen van de Noor. "Het was een magisch moment om de winning goal te maken. Ik denk niet dat mijn ploegmaats al zoiets hebben gezien op training van mij", zegt hij bij Sporza.

Cercle Brugge staat weer in de top acht, al staat alles nog op een zakdoek rond de achtste plaats. "Het gaat nu heel goed, maar we moeten blijven werken want anders lukt het niet. We moeten strijden voor de top 8", zegt de Noor nog.