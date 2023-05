Gent profiteert optimaal van vroege Brugse uitsluiting: Kums dirigeert, Gift Orban steelt andermaal de show

Cercle Brugge droomde nog van eindwinst in play-off 2 en een tripje naar Europa, maar dan moest het wel punten inhalen op KAA Gent. Leverde dat de nodige spanning op?

Cercle had een date met de geschiedenis, maar moest dan na een sterke periode ook afekenen met KAA Gent. Miron Muslic koos daarbij voor een jong elftal van nog geen 23 jaar, met onder meer Daland, Francis en Gboho. Marcelin was ziek, Van der Bruggen en Hotic verdwenen naar de bank.

Bij de bezoekers was Vadis Odjidja niet fit, maar gelukkig kon Vanhaezebrouck wel rekenen op Andrew Hjulsager. Die speelde zo zijn eerste match in bijna drie maanden, een risico besefte ook de coach.

Snelle rode kaart

Sinds vorige week weten we: De Mol is gynaecologe Comfort. Volgens de supporters van Cercle Brugge was het echter Jonathan Lardot die de verrader van dienst was.

© photonews

© photonews

Die gaf Christiaan Ravych in vijf minuten tijd twee gele kaarten, waardoor de Vereniging meer dan een uur met een man minder verder moest. Bij de tweede gele kaart was er wat te doen over de ingooi voor de Buffalo's, maar slim was het ook niet om daar zo'n fout te maken.

Gift Orban en Hjulsager waren voordien al eens komen dreigen, maar nadat Gent met een man meer kwam te staan drukte het helemaal door en dat leverde vlak voor rust de 0-1 via Cuypers. Hij zet zo zijn ambities richting Gouden Stier wat kracht bij in een rechtstreeks duel met Ueda.

Orban-show

Al mag de Buffalo blij zijn dat zijn confrater voorin bij Gent pas eind januari naar België is gekomen, want na de pauze was het opnieuw de grote Gift Orban-show. Slecht in verzoeknummertjes is de Nigeriaanse spits allerminst.

Eerst rondde hij in een scherpe hoek af na een prima pass van alweer Sven Kums, de tweede op aangeven van Tissoudali en om zijn hattrick te vervolledigen pakte hij uit met een heerlijk lobje en zo zit hij ook al aan veertien(!) competitiegoals dit seizoen. Hij wordt match per match beter, een beetje zoals wijn met de jaren.

© photonews

© photonews

De match bloedde verde helemaal dood, Roef moest Nardi nog komen vervangen in het Gentse doel en leverde Hein Vanhaezebrouck zo misschien nog wat meer kopzorgen op.

Aan de stand veranderde het niets meer, de Buffalo's lijken play-off 2 haast niet meer te kunnen mislopen en lopen tot acht punten uit op Cercle Brugge. De Conference League komt andermaal dichterbij.