De man die Gent het voordeel leek te geven op Club in strijd voor play-off 1 valt nu wél in de prijzen met ferme mijlpaal

Hij leek in de strijd voor het laatste ticket voor play-off 1 tussen Club Brugge en Gent al beslissend te zijn, maar dat draaide nog anders uit. Nu is er alvast wel iets waar Matisse Samoise fier op kan zijn.

Dankzij een doelpunt van Matisse Samoise op het veld van KV Mechelen - goed voor een 1-1-gelijkspel - kon KAA Gent naar de laatste speeldag van de reguliere competitie met een voordeel op Club. Evengoed doen in de laatste competitiematch en de Buffalo's zouden meedoen aan de Champions' play-offs.

Inmiddels weten we hoe het gelopen is. Het werd alsnog Club Brugge dat aan de hoogste play-offs mocht meedoen, omdat Gent thuis kopje-onder ging tegen KVO (1-2). Het valt steeds moeilijker te begrijpen hoe dat toch is kunnen gebeuren, gezien de manier waarop de Buffalo's door play-off 2 swingen.

Ze kunnen maar beter van die goede momenten in de Europe play-offs genieten en dat geldt zeker ook voor Matisse Samoise. De uitwedstrijd bij Cercle was zijn honderdste match in Gentse loondienst: een prachtige mijlpaal. Deze verwezenlijking werd meteen ook gevierd met liefst vier doelpunten van zijn ploeg in het Jan Breydelstadion.