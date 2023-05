Gift Orban en Cuypers trappen KAA Gent na vermakelijke partij naar Europa

In play-off 2 kon KAA Gent zich op speeldag 4 verzekeren van Europees voetbal. Niet verliezen tegen Cercle Brugge was daarvoor voldoende.

De nederlaag van Standard in Westerlo was extra goed nieuws voor Gent, waardoor niet verliezen tegen Cercle Brugge genoeg was voor eindwinst in play-off 2.

Europees voetbal op het spel

En een nieuw ticket voor de Conference League. Hein Vanhaezebrouck stuurde de verwachte namen tussen de lijnen, met Cuypers en Orban als aanvalsduo.

Bij Cercle Brugge wel een paar wissels. Ravych was na de heenwedstrijd geschorst, Popovic en Siquet werden geslachtofferd voor Denkey, Marcelin en Van der Bruggen.

© photonews

Die eerste maakte meteen zijn basisplaats tot geld, want na een interessant openingskwartier waarin de thuisploeg de beste was zorgde hij voor de 0-1 voor De Vereniging.

Spanning na rust

Beide ploegen kwamen in een vermakelijke eerste helft nog een paar keer de neus aan het venster steken, maar we gingen rusten met 0-1.

Na de koffie was het meteen raak voor KAA Gent. De onvermijdelijke Gift Orban bewees opnieuw dat hij een neus voor doelpunten heeft toen Hjulsager hem een bal voorschotelde. Doelpunt 20 in evenveel wedstrijden voor de Nigeriaan.

© photonews

De Buffalo's hadden zin om door te pakken, maar verder dan wat schuchtere pogingen kwamen ze eigenlijk niet meer. Voor fijnere vleeswaren moest u vooral in de eerste helft opletten, in de tweede helft kon je even goed genieten van een late lentezon en het betere barbecuewerk.

Cuypers beslist het

Cercle Brugge zou uiteindelijk wel op voorsprong komen vanop de stip, na een fout van De Sart op Denkey: Ueda zorgde voor de 1-2.

En zo leek De Vereniging op weg naar een stuntje, tot Cuypers op aangeven van de VAR alsnog de 2-2 zag goedgekeurd worden. Cuypers zo op weg naar de topschutterstitel, Gent nu al zeker van Europees voetbal.