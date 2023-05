JPL-kapitein die al heel wat trainers versleet weet wat het belangrijkste is voor een coach: "Dat heb ik ondervonden"

Cercle Brugge zal volgend seizoen geen Europees spelen na het 2-2-gelijkspel tegen KAA Gent. Maar toch speelde de Vereniging weer een goed seizoen en ze worden geloofd voor hun identiteit. Kapitein Hannes Van der Bruggen snapt dat wel.

De aanpak van trainer Miron Muslic is dan ook heeld duidelikj. "Muslic heeft duidelijk een idee hoe we moeten voetballen: balbezit hoeft niet, vanuit de tweede bal beginnen voetballen… Iedereen kent perfect zijn taak. Hij is ook heel gepassioneerd, hij zit er kort op", vertelt hij in KVW.

"Het zou best kunnen dat hij aan de start staat van een veelbelovende carrière, ik denk niet dat hij heel lang bij Cercle zal blijven. Maar om hem nu te vergelijken met de toptrainers waaronder ik eerder werkte zoals Sollied, Dury, Hein, Vanderhaeghe… dat vind ik heel moeilijk."

Maar hij weet wel wat het belangrijkste is voor een coach. "Ik heb ook ondervonden hoe belangrijk het is een duidelijke lijn uit te zetten: zó gaan we spelen. In elk systeem, of je het nu 4-3-3, 5-3-2 of 4-3-2-1 noemt maakt niet uit: op élke positie moet elke speler precies weten wat hij moet doen. En het resultaat blijft altijd het allerbelangrijkste. Alleen een trainer die wint, is een goede trainer. Zo werkt het nu eenmaal.”