Vanhaezebrouck maakt zich grote zorgen over toekomst KAA Gent: "Trek al anderhalf jaar aan de alarmbel."

Gent gaf in het slot van de reguliere competitie de Champions Play-Offs nog weg. Het mocht dan wel doorheen de Europe Play-Offs walsen en al zeker zijn van een Europees ticket, coach Vanhaezebrouck kaartte na de wedstrijd tegen Cercle een wederkerend probleem aan.

"Overal zie ik investeringen bij andere clubs. Ik trek al anderhalfjaar aan de alarmbel. Ik ben hier ondertussen twee jaar en half... De investering blijkt niet te komen", maakte de Gent-coach zich zorgen. "Ik hoop dat die er wel doorkomen, anders kunnen wij niet meer mee. De rest investeert maar: kapitaalverhoging na kapitaalverhoging. Ze lopen weg van ons."

De Kortrijkzaan gaf vervolgens zijn visie over hoe hij het voetbal ziet evolueren. “Wij presteren constant, maar kunnen niet blind zijn voor de evolutie in het voetbal. Een energiek voetbal - dát is de toekomst. Dat moeten we de komende maanden in onze gedachten houden als we willen strijden tegen de topteams. En we zullen in dat opzicht beslissingen moeten nemen.”

Het ticket voor de Conference League mag dan wel op zak zijn, rust geeft het Vanhaezebrouck allerminst. "Bij bepaalde mensen misschien, maar niet bij mij. Wij zijn nu weer geplaatst voor Europa, en dat zal ergens voor rust zorgen. Maar naar de toekomst toe is het niet voldoende. Er moet een kapitaalsinjectie komen."