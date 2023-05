Westerlo scoort nog twee keer in de toegevoegde tijd en snoept Standard zo nog twee punten af

Standard stond na de reguliere speeltijd 2-0 voor, maar het gaf de zege in de toegevoegde tijd nog weg: 2-2. Een Europees ticket is voor Standard nu zo goed al onhaalbaar.

Na de winst van KAA Gent tegen Cercle Brugge moesten Standard winnen als het nog een kans wilde maken op de eerste plaats in de Europe Play-off.

Zinckernagel werkte een Luikse aanval al na tien minuten af, maar hij werd afgevlagd voor buitenspel door de lijnrechter. De VAR bekeek het toch nog eens en na lang wachten werd het doelpunt toch goedgekeurd.

Nadien geen echt uitgespeelde kansen meer, vooral Westerlo was wat onmachtig. Dorgeles schoot voor de rust nog net naast. Maar ook Standard kon Bolat voor de rust niet meer echt bedreigen, al was het wel de beste ploeg.

Westerlo neemt over in de tweede helft

Westerlo nam in de tweede helft over en was plots de dominante ploeg. Bodart hield Dorgeles van de gelijkmaker, veel meer kansen kreeg Westerlo eigenlijk niet. Deila greep na 10 minuten in en bracht meteen spitsen Emond en Perica in.

Beiden kreeg een kans, maar echt heel gevaarlijk werd het nooit. Een kwartier voor tijd was dan toch een tweede keer raak bij Standard. Balikwisha zette Emond alleen voor doel en de invaller liet de 2-0 niet liggen.

Toch nog een gelijkspel

Westerlo reageerde meteen via De Cuyper, die met een voorzet de paal trof. Invaller Yow trof ook nog de paal, een goal hing in de lucht. Jordanov scoorde die aansluitingstreffer in de toegevoegde tijd en plots stond Standard toch te beven.

Diezelfde Jordanov gaf in de slotseconden de bal nog mee aan Van den Keybus en zijn voorzet waaide over Bodart in doel en het werd dan toch nog 2-2. Een punt waar zowel Standard als Westerlo niet veel mee opschieten.

De achterstand van Standard is nu al 7 punten op KAA Gent, terwijl er nog maar 9 te verdienen zijn. Westerlo pakt zijn eerste punt in de ze Europe Play-off.