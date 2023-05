Teleurgestelde Standard-coach Ronny Deila slaat mea culpa nadat Standard zege nog weggeeft tegen Westerlo

Standard gaf nog in de toegevoegde tijd nog een 2-0 voorsprong weg tegen Westerlo. Daardoor mag het een Europees ticket wellicht vergeten.

Standard kwam tegen Westerlo al na tien minuten op voorsprong en tien minuten voor tijd maakte Emond er nog 2-0. Maar in de toegevoegde tijd gaf Standard de voorsprong nog weg en werd het toch nog 2-2.

"Het was een gelijkwaardige wedstrijd. Wij hadden onze kansen en zij ook. In de tweede helft hadden we plots grote problemen", begon de Deila zijn uitleg bij Sporza.

Over het weggeven van de zege en de drie punten was Deila ook duidelijk. "We slikken dan die 2-1 en worden bang. Dat was een stevige domper voor iedereen. Het was zeer zwaar om die 2-2 nog te slikken. Maar op het einde moet ik zelf in de spiegel kijken. Ik had iets anders moeten doen op het eind van de wedstrijd."

De achterstand van Standard is nu al 7 punten op KAA Gent, terwijl er nog maar 9 te verdienen. Een Europees ticket zal dus erg moeilijk worden voor de Rouches.