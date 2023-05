Grootste verrassing van het seizoen wekt nog altijd enorme verbazing op: "Hola, wat gebeurt er hier?"

Vraag aan elke Belgische voetbalfan wat de grootste verrassing van het seizoen is geweest en in 99,9% van de gevallen zal op het resultaat in Gent-KVO gewezen worden. Bij iedereen die een band heeft met Gent is het ongeloof nog niet gaan liggen.

Zaterdag voetbalden de Buffalo's in de Europe play-offs uit bij Cercle en gingen ze met 0-4 winnen. In aanloop naar dat treffen werd in de podcast Stropcast Hannes van der Bruggen uitgenodigd. Huidig speler van Cercle Brugge, maar ook bekend van zijn jaren bij KAA Gent.

Drama

"Ik kom nog heel goed overeen met Sven Kums. Het toeval wil dat hij de maandag nadien nog bij ons is komen eten. Hij is echt ziek geweest is van die match. Ik had hem na die laatste match een bericht gestuurd of het ça va was. Hij antwoordde: "Een drama"."

Van der Bruggen leeft dus nog wel mee met zijn ex-club, zeker als die tegen zulke teleurstelling aanloopt. "Dat is zo'n anticlimax geweest. Voor de supporters, maar ik ben zeker dat dat ook het geval was voor de spelers. Wij moesten op Zulte Waregem spelen en moesten zelf ook winnen."

© photonews

Dat verliep niet zonder incidenten voor de middenvelder. "Ik ben op mijn hoofd gevallen en werd tijdens de match met een hersenschudding afgevoerd naar het ziekenhuis. Ik heb bijna niets kunnen volgen van de wedstrijden op andere velden. In het ziekenhuis keek ik toch eens op mijn gsm. Ik zeg: "Hola, wat gebeurt er hier?""

Ook voor Van der Bruggen was het dus een totale schok dat Gent de Champions' play-offs nog misliep. "Ik had totaal niet verwacht dat Gent het tegen het al gedegradeerde Oostende nog uit handen zou geven. Ik had het ook niet zien aankomen."