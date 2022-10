Hattrick Hotic en VAR maken het verschil: Cercle Brugge wint absoluut spektakelduel bij AA Gent

AA Gent en Cercle Brugge namen het tegen elkaar op in de Ghelamco Arena met duidelijke doelstellingen. De Buffalo's wilden gaan snuffelen bij de top-4, de bezoekers wilden weg van de degradatieplaatsen. Of dat spektakel opleverde?

AA Gent begint - met Europees voetbal én midweekvoetbal in Beker en competitie - aan een dikke maand met héél veel wedstrijden. Iedereen scherp houden is dus het devies. Godeau en Okumu mochten achterin Torunarigha (niet in de kern) en Hanche-Olsen (bank) vervangen, De Sart raakte nog niet fit.

Nieuwe coach, nieuwe accenten?

Bij de bezoekers is er met Miron Muslic een nieuwe coach gekomen en hij zorgde meteen voor vier vervangingen in de basiself: Daland, Vanhoutte, Torres en Somers waren de nieuwe namen, onder meer Van der Bruggen en Ueda zaten op de bank.

© photonews

© photonews

Los van de vele nieuwkomers bleef De Vereniging wel dezelfde werkwijze hanteren die ze ook onder Thalhammer al hadden: hoog en veel druk zetten en vandaaruit de tegenstander in de problemen brengen. En dat lukte ook.

De eerste twintig minuten kon Gent nauwelijks in de buurt van Majecki komen, daarna was het Depoitre die de paal viseerde. Aan de overkant was het via Denkey wél raak, na voorbereidend werk van Deman en Vanhoutte en toch wel wat dekkingsfouten: 0-1.

Cuypers recht de Gentse rug

Het zou meteen ook de ruststand zijn na een matige 45 minuten, waarvoor de supporters hun Buffalo's trakteerden op het nodige boegeroep. Dan maar beterschap na de pauze? Odjidja was nog slordig bij de eerste kans, een minuutje later omspeelde Cuypers de bezoekende doelman en werkte daarna keurig af.

© photonews

© photonews

Wie had gehoopt dat het Gent zou inspireren om écht de turbo aan te steken? Die kwam bedrogen uit, want het was integendeel Cercle Brugge dat het meeste indruk maakte. Hotic trapte een waarschuwing tegen de paal, wat later strafte hij balverlies in de omschakeling keihard af: 1-2.

De bezoekers wilden daarna de match volwassen proberen uitspelen, maar halfweg de tweede helft liepen ze via - alweer hij - Cuypers op een nieuwe gelijkmaker en meteen al zijn zevende doelpunt in de competitie dit seizoen.

Spektakel

Wie in de eerste helft nog het gevoel had liever elders zijn zondagnamiddag door te brengen, die kon in de tweede helft niet meer twijfelen. Het echte spektakel moest misschien zelfs nog komen na de nieuwe gelijkmaker.

© photonews

© photonews

Hotic schoot aan de ene kant zijn ploeg voor de derde keer op voorsprong, een minuut later kon Laurent Depoitre op een scherpe voorzet van Odjidja eindelijk zijn teller voor dit seizoen openen: 3-3. Leuk voor de neutrale supporter, maar beide ploegen schieten met een puntje eigenlijk weinig op.

Cuypers was de drijvende kracht achter een slotoffensief van Gent, met veel druk op de Brugse ketel. En ook de supporters lieten zich niet onbetuigd in een absoluut spektakelduel waar uiteindelijk de sleutelrol voor ... de VAR zou zijn. Hij liet Wim Smet een kijkje nemen op de beelden: strafschop voor een duwtje van Hjulsager op Van der Bruggen en zo een hattrick voor Hotic. Cercle doet een prima zaak onderin het klassement, Gent krijgt een ferme optater.