Hein Vanhaezebrouck: "Zo kan je niet meedoen voor top vier" en "Knokken voor Europe Play-off, of wat is het?"

AA Gent verloor in eigen huis van Cercle Brugge en doet daarmee een slechte zaak in het klassement, zoveel is duidelijk.

De kloof met nummer vier (Union) is vijf punten én Gent staat na tien speeldagen zelfs niet meer in de top-8 voorlopig. Vermijdbare goals "Die vermijdbare goals komen te vaak terug. Zo kan je niet meedoen voor de top vier", beseft Hein Vanhaezebrouck in zijn analyse. "Nu staan we niet eens in de top 8. We hebben al te veel punten weggegooid. Nu wordt het weer knokken voor de Europe Play-off, of wat is het?"