Hattrick-held Hotic in zijn nopjes: "Cercle is geen ploeg voor 1B"

Van vijf goals in negen wedstrijden naar negen in tien wedstrijden: Cercle Brugge weet het doel eindelijk staan. Met dank aan Dino Hotic.

De 27-jarige Bosnische middenvelder van Cercle Brugge was de voorbije seizoenen vaak belangrijk voor zijn team, maar dit seizoen kon hij nog niet scoren.

Tegen AA Gent maakte hij er meteen drie, goed voor een hattrick, de wedstrijdbal én de drie punten. En dus was Hotic zelf uiteraard in de wolken.

Geen team voor 1B

"De drie punten zijn het belangrijkste. En ze waren verdiend, zeker en vast, na een ongelooflijke wedstrijd met wisselend scoreverloop."

"Ik ben heel blij met de drie punten, maar we moeten blijven werken. Het geluk dat we de vorige wedstrijden niet hadden, hadden we nu wel. Nu scoorden we wel. Cercle is geen ploeg voor 1B, dus gaan we daar alles voor doen."