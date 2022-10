Cercle Brugge komt met statement na de incidenten in de match tegen KAA Gent

Cercle Brugge veroordeelt het wangedrag van zijn supporters.

Tijdens de match tussen KAA Gent en Cercle Brugge hebben enkele supporters van Cercle Brugge zich misdragen. Cercle roept ook zijn supporters op om wangedrag te melden bij de stewards als ze dit zien.

“Zo werd de wedstrijd onder meer na de goal van Denkey kort stilgelegd toen pyrotechnisch materiaal op het veld werd gegooid. Ook na de wedstrijd waren er onregelmatigheden. Dit seizoen jammer genoeg geen alleenstaande feiten, waarbij bovendien bij eerdere incidenten al Cerclesupporters gewond raakten”, schrijft Cercle op zijn website.

“Cercle Brugge benadrukt dat er geen plaats is in en rond een stadion voor gedrag dat het imago van Cercle Brugge schade toebrengt. Voor de feiten in Gent werden de daders ondertussen geïdentificeerd. Voor hen zal een procedure tot burgerrechtelijke uitsluiting worden opgestart. Ook de boetes, die kunnen oplopen tot €5000, zullen op deze betrokkenen worden verhaald.”

De supporters van Cercle zijn dus gewaarschuwd voor in de toekomst.