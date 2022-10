Union gooit roet in Leuvens eten: Brusselaars nemen al heel vroeg afstand aan Den Dreef

Union heeft op het veld van OH Leuven de vierde plaats kunnen pakken. De Brusselaars kwamen al heel snel 0-2 voor na goals van Burgess en Kandouss. In de tweede helft maakte Vanzeir het helemaal af. OHL kon amper kansen afdwingen.

Veel wijzigingen waren er niet bij de twee teams ten opzichte van de matchen voor de internationale break. Leuven begon sterk, maar de laatste pass wou er niet uitkomen. Ook aan de andere kant waren er een paar prikken, maar Union kampte met hetzelfde probleem.

Tot... de Brusselaars een corner kregen. Iedereen weet wie Teddy Teuma er dan gaat uitkiezen, maar weinigen kunnen er blijkbaar iets aan doen. Christian Burgess kreeg de bal op zijn knikker aan de eerste paal en liet Cojocaru kansloos met een kopbal richting verste hoek: 0-1. OHL-eigenaar Aiyawatt Srivaddhanaprabha (nee, wij kunnen dat ook niet uitspreken) keek met bezorgde blik toe.

De man heeft het voorbije jaar zo'n 14 miljoen euro in de club gepompt en wou niet zo'n seizoen als het vorige beleven. Maar het werd erger. Een tegenslag van jewelste, want een zondagsschot van Kandouss belandde via het been van Pletinckx achter Cojocaru. Bijna stond het zelfs 0-3, maar het fantastisch schot van Boniface vanop eigen helft belandde net naast het doel.

Vanzeir met zijn tweede

OHL speelde goed voetbal, maar de laatste pass of actie kwam er niet uit. Echt grote kansen kwamen er dan ook niet voor de thuisploeg. Union hield eigenlijk makkelijk stand en kwam er op de counter een paar keer gevaarlijk uit. En ja, op één van die tegenaanvallen verzond Adingra een schitterende voorzet richting Vanzeir en die duwde voor doel binnen. Wedstrijd gespeeld op 25 minuten voor het einde.

Leuven kon ook in de tweede helft amper iets creëren. Het plan van Marc Brys werkte deze keer dus niet.