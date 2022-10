Union vindt manieren om frisheid te compenseren: "Onze kracht is dat we dit al meer meegemaakt hebben"

Union heeft met 0-3 gewonnen op het veld van OH Leuven. Nochtans begonnen de Vlaams-Brabanders beter, maar Union heeft geleerd uit vorig seizoen. Hun ervaring gaf de doorslag.

Strijden voor de titel en in Europese matchen heeft de Brusselaars blijkbaar deugd gedaan. "We weten dat we geduldig moeten zijn en dat een match 90 minuten duurt", aldus doelpuntenmaker Ismaël Kandouss. "Onze kracht is dat we dit kennen en dat we matuurder zijn geworden. De Europese matchen hebben ons veel bijgeleerd."

De verdediger werd bijgestaan door zijn doelman. "We weten dat van hier tot midden november het mentale mee gaat spelen, want we zullen steeds minder fris worden. Dit seizoen hebben we geleerd om matuurder te spelen. We kunnen de mindere momenten beperken en ze transformeren naar sterke momenten."

"Dat hebben we meegekregen dankzij vorig seizoen, maar er is ook nog onze wil om te winnen. Toen we in Berlijn speelden, zouden de meeste ploegen blij geweest zijn met 0-0. Maar wij waren daar om te winnen."