Sterkhouder Union ziet nog steeds progressie: "De manier waarop we speelden, was heel sterk"

Union heeft de eerste van dertien matchen met succes afgesloten. Christian Burgess effende het pad naar een makkelijke winst voor de Brusselaars.

Burgess kopte onhoudbaar binnen na een dik kwartier en daarna ging het redelijk vlot. "We zijn de interlandbreak ingegaan met een overwinning en nu opnieuw beginnen met een driepunter is geweldig. We hebben nu 12 wedstrijden in zes weken, dus het is belangrijk om goed te starten aan die reeks", aldus de sterkhouder.

Union was sterk en liet zich niet in de val lokken door OHL. "Vooral ook door de manier waarop we speelden. Die eerste goal is altijd belangrijk, met het tweede doelpunt hadden we wat meeval. Ik ben vooral trots op onze tweede helft, we hebben hen niet in de wedstrijd laten komen. Na die 0-3 konden we relaxen. Ik ben heel blij dat we nog eens een clean sheet hebben."