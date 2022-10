Bij OH Leuven zijn ze eerlijk: "Union was te sterk en wij waren zelf niet goed genoeg"

Bij OH Leuven moesten ze eerlijk zijn: ze kwamen er eigenlijk nooit aan te pas tegen Union. De Brusselaars scoorden vrij vroeg in de match twee keer en Leuven kon nooit de indruk wekken dat ze heb in de problemen gingen brengen.

OHL kwam nochtans met een duidelijk plan aan de aftrap, maar dat mocht al vrij snel de vuilbak in. "Het was een moeilijke match voor ons. We begonnen goed en met de juiste intentie aan de wedstrijd, maar toen slikten we uit het niks twee goals. Daarna kon Union zijn geliefkoosde spel spelen", zuchtte Casper De Norre.

"Het was vandaag gewoon een verdiende overwinning voor Union. Als we voor de rust die aansluitingstreffer hadden kunnen maken, dan had er misschien nog iets ingezeten. Na de 0-3 voelden we dat het voorbij was. We zijn op een sterk Union gebotst en waren vandaag zelf niet goed genoeg."