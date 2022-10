KV Kortrijk maakt einde aan zegereeks van Antwerp: Lamkel Ze bezorgt ex-club eerste nederlaag van het seizoen

KV Kortrijk heeft zichzelf een deugddoende overwinning cadeau gedaan tegen Antwerp. Tot nu toe was de Great Old ongeslagen maar uitgerekend Lamkel Ze zorgde mee voor een overwinning van Kortrijk.

Lamkel Ze-show

Lamkel Ze: The gift that keeps on giving. Voor de wedstrijd was er al wel wat te doen rond het figuur Lamkel Ze en dat hij enkele van zijn ex-ploegmaats zeker geen hand zou geven omdat hij met hen in de clinch lag tijdens zijn Antwerp-periode. De wedstrijd was nog geen 5 minuten ver of hij kreeg de hele Antwerp-aanhang al over zich bij een baltoets.

En dan moest zijn moment nog komen na 20 minuten. De Kameroener ging door op snelheid, omspeelde Pacho en legde de bal dan onbaatzuchtig klaar voor Avenatti die de 1-0 maakte. Lamkel Ze vierde alsof het zijn doelpunt was, ging ostentatief op zijn buik glijden voor de Antwerp-supporters en nam na het gedrum nog even de tijd om in zijn bekende bidpose de Antwerp-supporters nog wat meer uit te dagen.

Antwerp was bijna onherkenbaar de ganse eerste helft en zag een uitstekend keepende Ilic de pogingen van Miyoshi stoppen. De bezoekers maakten zich klaar om te herbronnen tijdens de rust maar daar dacht Kortrijk anders over. Pacho smeet zich nog voor een schot van Henen maar daardoor caprioleerde de bal over de Antwerp-defensie tot bij Selemani. Die omspeelde Butez en legde de niet onverdiende 2-0 in doel.

© photonews

De bezoekers moesten uit een ander vaatje tappen in de tweede helft en Van Bommel wou dat doen met Ekkelenkamp in de plaats van Nainggolan. Veel zoden bracht het echter niet een de dijk. De Kortrijkse defensie stond goed opgesteld en Antwerp was aanvallend niet goed genoeg om die defensie in gevaar te brengen.

Antwerp kwam niet tot doelgevaar van in de Kortrijkse 16 maar kon enkel afstandsschoten richting Ilic versturen in de tweede helft. De Servische doelman moest echter niet al te veel doen want nagenoeg elk schot ging naast of over zijn kooi Topschutter Vincent Janssen had zijn dagje ook niet en enerveerde zich meermaals.

© photonews

Toch wist de Nederlander nog te scoren want in de blessuretijd beroerde Radovanovich de bal met de hand in de 16. Van Driessche wees meteen naar de stip en de Nederlander joeg de bal hoog in doel. Dat was echter al in de eerste minuut van de blessuretijd en twee nerveuze slotminuten later werd er dan toch afgefloten.

Ondanks de nederlaag blift Antwerp wel aan kop van het klassement met 27/30 maar ze hadden zich de trip naar Kortrijk wel anders voorgesteld. Voor KV Kortrijk is het een belangrijke driepuner aangezien ook Cercle Brugge en Seraing wisten te winnen dit weekend.