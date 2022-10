Alderweireld baalt na eerste nederlaag Antwerp: "Dit hebben we aan onszelf te danken"

Geen 30/30 voor Antwerp maar wel een eerste nederlaag van het seizoen op het veld van KV Kortrijk. De fiere leider had zich de trip naar West-Vlaanderen ongetwijfeld anders voorgesteld.

Ook kapitein Toby Alderweireld deelde mee in de nederlaag. "Het was niet onze beste wedstrijd", trapt hij na afloop een open deur in tegen de aanwezige journalisten. "Maar we creëerden wel nog kansen, al speelden we niet top. Als we snel konden scoren, zat er meer in", klintk het.

Velen hadden verwacht dat de zegereeks van Antwerp nog wel enkele weken zou duren, tot de verplaatsing naar Standard of misschien wel langer. Maar nee, uitgerekend Lamkel Ze diende zijn ex-ploeg het eerste verlies van het seizoen toe. "Ik wil eigenlijk niet te veel over hem praten. Het ligt aan onszelf dat we hier verliezen vandaag. We moesten klinischer zijn voor doel want hoe langer die 2-0 op het bord staat, hoe mer vertrouwen ze zullen krijgen."

"Dit als brandhout gebruiken"

"Je verwacht inderdaad niet om op Kortrijk een eerste keer te verliezen maar dat is eigen aan het Belgische voetbal: elke uitwedstrijd is lastig. Als je niet scherp voor doel bent en je maakt kleine foutjes achterin, heb je dagen zoals dit", oordeelt Alderweireld.

Die foutjes achterin, dan kijken we misschien wel in de richting van Pacho die zich bij het eerste doelpunt in de luren liet leggen door Lamkel Ze en ook betrokken was bij het tweede doelpunt. "Ik wil naar niemand wijzen", reageert Alderweireld meteen. "We moeten hier gewoonweg uit leren en dit als brandhout gebruiken om er vanaf morgen weer tegenaan te gaan en vrijdag een reactie op het veld neer te zetten", besluit hij.