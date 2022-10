Laatste woord over voorvallen met Lamkel Zé nog niet gezegd: KV Kortrijk en parket schieten in actie

Didier Lamkel Zé werd zondag de figuur van de match tussen KV Kortrijk en Royal Antwerp FC, al had dat vooral met extra-sportieve zaken te maken.

Tijdens de wedstrijd kreeg Lamkel Zé al heel wat naar zijn hoofd, zowel fysiek als verbaal. De Kameroener postte na de wedstrijd berichten op Instagram met “F*ck Antwerp”, maar kreeg ook heel wat racistische reacties over zich heen van Antwerpsupporters.

De zaak krijgt zeker een vervolg. KV Kortrijk zegt dat het verder zal gaan, zo schrijft Het Laatste Nieuws, want naast Lamkel Zé werd ook Selemani racistisch bejegend.

Kortrijk zal zelf ook met de Kameroener spreken over zijn gedrag, maar de club laat wel weten dat dit van een totaal andere orde is dan het racisme.

Het Bondsparket bekijkt of Lamkel Zé een straf moet krijgen, maar wellicht komt hij er met en verwittiging van af. Ook het parket van Ieper gaat na of er strafbare feiten gepleegd zijn in het kader van de wedstrijd.