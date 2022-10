Peter Vandenbempt zag KV Kortrijk-Antwerp: "Het gedrag van Didier Lamkel Zé was zielig"

Didier Lamkel Zé ging tegen Antwerp met alle aandacht lopen. Peter Vandenbempt heeft zo zijn mening over het gedrag van de ex-speler van Antwerp.

"Didier Lamkel Zé is erin geslaagd om de indruk te geven dat hij de man van de match was", vindt Peter Vandenbempt bij Sporza. "Terwijl er zeker 4 of 5 beter waren dan hem. Uiteindelijk vond ik Faïz Selemani de beste man op het veld. Hij maakte een geweldige goal."

"Lamkel Zé moest ook veel incasseren van de supporters van Antwerp en wat die deden vond ik beneden alle peil", ging Vandenbempt verder. "Logisch dat hij daarop eens reageerde, maar daarna bleef hij de hele tijd met zijn show bezig. Dat vind ik gewoon zielig. Vooral omdat hij niets liet zien in verhouding met zijn enorme kwaliteiten dat hij heeft."

Na de wedstrijd maakte Lamkel Zé nog een video met beledigingen aan het adres van Antwerp. "Kortrijk moet hem verplichten om zijn verontschuldigingen aan te bieden. Ook tijdens de match vond iedereen bij Kortrijk het geweldig wat hij deed, maar je weet nu al dat velen zich gaan beginnen ergeren aan zijn gedrag. Gewoon zonde van al dat talent dat hij heeft", besloot Vandenbempt.