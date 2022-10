Analist streng voor gedrag Lamkel Zé: "Daardoor zal hij altijd bij kleine teams spelen"

De fratsen van Didier Lamkel Zé zijn niet in goede aarde gevallen bij ex-club Antwerp. Ook analist Patrick Goots kon zijn vele uithalen en gestes richting Antwerp niet smaken.

Lamkel Zé leek losgeslagen nadat hij de eerste goal aan Avenatti had aangeboden. "Hoe hij het publiek bespeelde vond ik echt erover. Nu is hij de Kortrijkse held, maar we zullen binnen een maand of vier nog eens praten. Voor iemand die slechts de assist gaf, moest hij wel heel fel in de belangstelling staan", aldus Goots in GvA.

De analist vindt dat de aanvaller zich op de verkeerde dingen focust. "Hij begrijpt nog altijd niet dat voetbal een teamsport is. Door zijn individualisme zal hij in zijn carrière altijd bij kleinere ploegen spelen. Bij een topclub als Antwerp wordt zo'n gedrag niet getolereerd."